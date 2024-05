Les dirigeants cubains félicitent le Vietnam

Le Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz, a félicité le 30 avril le peuple et le gouvernement vietnamiens à l’occasion du 49 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 2024).

Dans un message publié sur des réseaux sociaux, le chef du gouvernement cubain a souligné que l’événement avait ouvert la voie à la paix et à la réunification du Vietnam.

De son côté, le permanent du secrétariat du Parti communiste de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, a affirmé que la réunification du Vietnam était un miracle obtenu grâce à l’esprit héroïque du peuple vietnamien, à la direction du Président Hô Chi Minh et à la détermination du Parti communiste vietnamien.

Le socialisme choisi par le Vietnam lui a apporté la paix et le développement, a ajouté Roberto Morales Ojeda.

Pour sa part, Rosario Pentón Díaz, rectrice de l'École supérieure du PCC Nico Lopez, a indiqué que l’héroïsme du peuple vietnamien avait mené à la victoire de 1975 et que cette victoire gardait toutes ses valeurs jusqu’à nos jours.

À cette occasion, l’Agence de presse cubaine Prensa Latina (PL) a publié un article mettant en avant des images de drapeaux rouges à étoile jaune flottant dans les rues pour célébrer le 49e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Dans son article, Moisés Pérez Mok, chef du Bureau de la PL à Hanoï, a exprimé son impression de l'atmosphère de célébration du jour de la réunification nationale. De grandes affiches et de nombreuses activités culturelles ont été organisées pour commémorer cet événement, tout en transmettant les valeurs historiques et l'esprit de solidarité nationale à la jeune génération.

La PL a affirmé que la Victoire du 30 avril 1975 est un témoignage clair de l'esprit indomptable du peuple vietnamien dans la lutte contre les envahisseurs étrangers. L'article a souligné que cet événement a mis fin au règne de l'impérialisme et du féodalisme au Vietnam, à la révolution démocratique nationale, a réunifié le pays et a ouvert une nouvelle ère au Vietnam. Le pays tout entier a commencé à avancer ensemble vers le socialisme.

La victoire du 30 avril 1975 est entrée dans l'histoire de la nation vietnamienne comme l'une des pages les plus marquantes, un brillant symbole de la victoire de l'héroïsme révolutionnaire et de l'intelligence humaine, et en même temps a marqué l'histoire mondiale en tant que grande victoire du 20e siècle.

La PL a cité des commentaires des médias internationaux soulignant les remarquables réalisations économiques obtenues par le Vietnam après sa réunification. La PL a clairement souligné que ces avancées reposent sur le processus du Dôi Moi (Renouveau) approuvé par le VIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Le Renouveau a aidé le Vietnam à modifier progressivement la structure économique et à promouvoir l'industrialisation et la modernisation.

L’article souligne également les réalisations économiques du Vietnam, avec un taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) classé au huitième rang mondial et au deuxième rang en Asie du Sud-Est en 2019.

Le pays espère se classer au deuxième rang de la région après l'Indonésie d'ici 2026 et devenir la 20e économie mondiale d'ici fin 2029, selon l'article

La version électronique de Radio Sancti Spíritus (Cuba) a publié les 28, 29 et 30 avril des articles sur les souvenirs de la défunte journaliste révolutionnaire cubaine Marta Rojas, une amie proche et fidèle du peuple vietnamien et un témoin historique de la lutte du peuple vietnamien pour la défense du pays.

Avec un grand nombre d'articles et des dizaines de livres publiés, Marta Rojas a reçu le Prix national de journalisme José Martí, la plus haute distinction pour les journalistes de la nation caribéenne, le Prix littéraire Alejo Carpentier et le titre "Héros national du travail".

Elle est également connue comme la première correspondante de guerre cubaine et latino-américaine dans la Résistance anti-américaine du peuple vietnamien.

Jusqu'en 1975, Marta Rojas revenait chaque année au Vietnam en tant que journaliste et également comme vice-présidente du Comité cubain de solidarité avec le Vietnam.

Elle a été la dernière journaliste étrangère à interviewer le Président Hô Chi Minh. Tout au long de sa carrière, en particulier pendant son travail au Vietnam, le souvenir inestimable que la journaliste Marta Rojas chérit toujours est son entretien avec le Président Hô Chi Minh en juillet 1969.

À cette occasion, l'ancien ambassadeur de Cuba au Vietnam, Fredesmán Turró González, a évoqué les souvenirs du 30 avril 1975.

Le 30 avril 1975 constitue une étape extraordinaire. Le Vietnam a accédé à l’indépendance complète, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale, après d’innombrables sacrifices de vies et de biens. Avec la victoire du 30 avril, le peuple vietnamien écrit l’une des pages les plus glorieuses de l’histoire contemporaine, a dit Fredesmán Turró González.

Il a adressé au peuple vietnamien ses chaleureuses félicitations et ses sentiments les plus affectueux à cette occasion, une étape brillante, une page glorieuse de l'histoire de l’édification et de la défense du Vietnam.

