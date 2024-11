La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân décorée de l’Insigne des 30 ans d’être membre du Parti

Photo : VNA/CVN

Lors d’une cérémonie à laquelle le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a envoyé une corbeille de fleurs en guise de félicitations, le président de la République Luong Cuong a remis la distinction honorifique à la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân.

Le secrétaire du comité du PCV et chef du Bureau présidentiel Lê Khanh Hai a pris en haute estime les contributions de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân qui a rempli toutes ses missions, quelque soit le poste qu’elle ait assumé.

La camarade Vo Thi Anh Xuân a démontré avec audace son rôle de présidente par intérim du 18 janvier 2023 au 2 mars 2023 et du 21 mars au 22 mai 2024, et de vice-présidente, laissant son empreinte remarquable sur les activités intérieures et extérieures et apportant des contributions importantes au mandat présidentiel 2021-2026, a-t-il salué.

Exprimant son honneur de recevoir la distinction honorifique, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân s’est engagée à promouvoir l’esprit patriotique et la tradition d’unité du PCV et de la nation, à être absolument fidèle aux intérêts du PCV, de la nation et du peuple, à persister dans l’objectif d’indépendance nationale et du socialisme, sur la base du marxisme-léninisme et de la pensée Hô Chi Minh, et dans la politique de rénovation du PCV.

VNA/CVN