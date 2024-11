Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, réaffirme chérir les liens avec Cuba

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a réaffirmé jeudi 7 novembre à Hanoï la politique cohérente du Vietnam d’élargir et d’approfondir constamment les relations de solidarité traditionnelle, d’amitié particulière et de coopération globale entre le Vietnam et Cuba, pour le bénéfice des deux peuples, pour la construction du socialisme et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans le monde.

Recevant l’ambassadeur cubain Orlando Nicolás Hernández Guillén venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam, le chef du Parti communiste du Vietnam a déclaré que le Vietnam attachait une grande importance et était résolu à faire tout son possible pour renforcer les liens bilatéraux.

Il a évoqué ses impressions profondes et les résultats très importants de sa visite d’État à Cuba en septembre dernier, soulignant le consensus entre les dirigeants des deux partis et des deux États sur les orientations et domaines prioritaires de coopération : l'agriculture, l'énergie, le commerce, la biotechnologie ; et la promotion d’une coopération étroite dans les domaines de la sécurité, de la défense, des affaires étrangères et des activités d'échange et de coopération entre les secteurs, les échelons et les peuples des deux pays.

Le secrétaire général Tô Lâm a hautement apprécié les contributions du diplomate cubain aux relations entre les deux pays frères. Il a exprimé sa satisfaction que la coopération entre les ministères et branches concernés des deux pays progresse positivement pour mettre en œuvre les projets de coopération prioritaires de manière rapide et efficace.

L’ambassadeur cubain a rapporté au dirigeant vietnamien les résultats obtenus durant son mandat dans la consolidation de l'amitié particulière entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples, le renforcement des relations politiques de confiance, la promotion des visites de haut niveau et des activités de coopération entre les ministères, les secteurs et les localités des deux pays.

Il a réaffirmé la politique du Parti et de l'État cubains d’attacher une importance particulière aux relations de confiance avec le Vietnam, ainsi que leur volonté d’accompagner, de coopérer, de développer ensemble et de mettre activement en œuvre diverses activités d'échange et de coopération de haut niveau dans l'Année de l'amitié Vietnam - Cuba 2025.

Tô Lâm a adressé ses chaleureuses salutations et ses profonds remerciements au premier secrétaire et président Miguel Díaz-Canel Bermúdez, au général Raul Castro Ruz et à d’autres dirigeants cubains, souhaitant accueillir le premier secrétaire et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez et le général Raul Castro Ruz en visite de nouveau au Vietnam en 2025.

