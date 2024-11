De hauts dirigeants vietnamiens félicitent Donald Trump

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants vietnamiens ont affirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme un partenaire stratégiquement important.

Ils se sont déclarés convaincus qu'avec une base solide construite par de nombreuses générations de dirigeants des deux pays au cours de près de trois décennies, avec le fort soutien du président Donald John Trump au cours de son premier mandat et de son nouveau mandat, le partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis continuerait à se développer et de s’approfondir de manière efficace et durable, pour le bénéfice des intérêts et des désirs des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans le monde.

Le même jour, la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân a également envoyé un message de félicitations au vice-président élu James David Vance.

VNA/CVN