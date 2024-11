L’Assemblée nationale travaille aujourd’hui sur deux projets de loi

Dans le cadre de sa 8e session, l’Assemblée nationale discute dans la matinée du 7 novembre du projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur les valeurs mobilières, de la loi sur la comptabilité, de la loi sur l'audit indépendant, de la loi sur le budget de l'État, de la loi sur la gestion et l'utilisation des biens publics, de la loi sur les gestion fiscale et de la loi sur les réserves nationales.