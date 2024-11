Le Vietnam contribue activement au forum de l'APEC

Photo : VN+/CVN

La visite témoigne du soutien résolu du Vietnam au multilatéralisme, et plus spécifiquement au processus de l'APEC, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Pérou, Bùi Van Nghi.

Dans une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l'ambassadeur Bùi Van Nghi a souligné que le Vietnam a apporté des contributions actives au forum de l'APEC, contribuant à promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et l'intégration économique régionale, et à maintenir le rôle de l'APEC en tant que principal mécanisme de coopération économique dans la région Asie-Pacifique.

Le Vietnam est l’un des rares membres ayant accueilli avec succès les sommets de l’APEC en 2006 et 2017. C’est également l’un des membres les plus actifs dans la proposition d’initiatives, avec plus de 150 projets dans divers domaines. Le pays a occupé des postes clés au sein de l’APEC, notamment celui de directeur exécutif du Secrétariat de l’APEC en 2005-2006 et divers rôles de présidence de comités et groupes de travail. Actuellement, le Vietnam dirige le groupe de développement de l’agenda de l’APEC sur la réforme structurelle pour 2026-2030.

En 26 ans d’adhésion à l’APEC, les ministères et secteurs vietnamiens ont exploité efficacement les ressources de l’APEC pour renforcer leurs capacités, menant ou codirigeant plusieurs projets sur le commerce électronique, l’autonomisation des femmes, la réponse au changement climatique, la croissance durable, le soutien aux PME et la résilience des chaînes d’approvisionnement, a ajouté l'ambassadeur.

Après avoir accueilli avec succès le Sommet de l'APEC 2017, le Vietnam, avec un esprit proactif d'intégration internationale, a continué d'apporter des contributions significatives au mécanisme de coopération. Le pays a promu l’application de programmes et initiatives clés de l'APEC 2017, notamment la Vision 2040 de l'APEC et le Plan d'action, approuvés par les dirigeants des 21 économies membres. Le Vietnam devrait accueillir à nouveau le Sommet de l'APEC en 2027.

La visite officielle du président Luong Cuong coïncide avec le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Pérou, marquant une étape significative dans le développement des relations bilatérales de la politique et de la diplomatie à l'économie et au commerce, a déclaré le diplomate, ajoutant que ce voyage constitue une opportunité de renforcer davantage l'amitié et la coopération entre les deux pays. Des dirigeants de haut rang des deux nations se rendent fréquemment en visite et participent à des réunions bilatérales en marge des conférences internationales. En outre, le Vietnam et le Pérou ont établi des mécanismes de dialogue bilatéral et signé de nombreux accords et protocoles d'accord sur la coopération.

La visite du chef de l'État vietnamien au Pérou vise à poursuivre la mise en œuvre de la politique étrangère du Vietnam d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisme et de diversification des relations, ainsi que d'intégration internationale proactive et intégrale ; à promouvoir la diplomatie multilatérale, à démontrer la politique constante du Vietnam de toujours attacher de l'importance et de chercher à renforcer et à approfondir ses relations avec le Pérou de manière pratique et efficace, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la coopération économique, commerciale et d'investissement, le Vietnam apprécie hautement le rôle du Pérou et le considère comme l'un des partenaires clés et une destination d'investissement de premier plan en Amérique latine. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 486 millions de dollars en 2023 et 294 millions de dollars au cours des sept premiers mois de cette année. Le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel) et le Groupe du pétrole et du gaz du Vietnam (Petrovietnam) ont deux projets d'investissement au Pérou avec un capital total de 1,24 milliard de dollars.

En ce qui concerne le rôle du Vietnam dans la promotion de la coopération et des liens entre l'ASEAN et le Pérou, ainsi qu'avec les pays d'Amérique latine, Bùi Van Nghi a déclaré que le Vietnam pouvait servir de pont crucial entre l'ASEAN et l'Amérique latine, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et la coopération entre les deux régions, en particulier avec le Pérou.

Le Vietnam peut partager ses expériences en matière de développement économique, d'intégration internationale et d'adaptation au changement climatique avec les pays d'Amérique latine, contribuant ainsi à l'établissement de relations de coopération durables, pratiques et efficaces, a-t-il noté.

Les deux pays étant membres du CPTPP, ils peuvent tirer parti de cet accord pour promouvoir le commerce bilatéral. Le Vietnam encourage ses entreprises à rechercher des opportunités en Amérique latine, et facilite l'accès des investisseurs latino-américains, en particulier péruviens, au marché vietnamien, a conclu le diplomate.

Le rôle du Vietnam en tant que connecteur entre l'ASEAN et les pays d'Amérique latine se renforce, contribuant ainsi à créer un réseau de coopération diversifié et efficace, a-t-il conclu.

VNA/CVN