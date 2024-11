Le président Luong Cuong reçoit l’ambassadeur cubain sortant au Vietnam

Le chef de l’État vietnamien a hautement apprécié les contributions du diplomate cubain à la promotion de l’amitié traditionnelle, de la coopération globale et de la confiance particulière entre le Vietnam et Cuba.

Il a adressé ses chaleureuses salutations et ses profonds remerciements au général Raul Castro Ruz, au premier secrétaire et président Miguel Díaz-Canel Bermúdez et à d’autres dirigeants cubains pour les sentiments qu’ils ont accordés au Vietnam, souhaitant accueillir bientôt le premier secrétaire et président cubain en visite de nouveau au Vietnam.

Les relations d’amitié particulière entre le Vietnam et Cuba, cultivées par le Président Hô Chi Minh, le leader Fidel Castro et des générations de dirigeants des deux pays, constituent un bien inestimable pour les deux peuples et doivent être préservées d’une génération à l’autre, a-t-il déclaré.

Saluant le dirigeant vietnamien pour son élection par l’Assemblée nationale à la présidence de la République, l’ambassadeur cubain a déclaré que les sentiments de solidarité, d’amitié et d’aide très cordiale du Vietnam resteront toujours profondément gravés dans le cœur de chaque Cubain.

Ces derniers temps, les relations entre Cuba et le Vietnam n’ont cessé de se renforcer, a-t-il fait savoir, se disant convaincu qu’en 2025, année du 65e anniversaire de leurs relations diplomatiques, les deux pays multiplieront les activités contribuant au renforcement de leurs relations fraternelles privilégiées.

Le président Luong Cuong a indiqué que la visite d’État à Cuba du secrétaire général et président Tô Lâm du 26 au 27 septembre 2024 avait marqué un jalon important dans les relations bilatérales, approfondi leurs liens politiques, renforcé leur confiance mutuelle et ouvert de nouvelles directions de coopération dans les domaines économique, commercial et de l’investissement. Il a affirmé que les deux parties feront de leur mieux pour concrétiser les accords conclus lors de cette visite importante.

Il a réaffirmé la position constante du Vietnam appelant les États-Unis à lever l’embargo contre Cuba et à retirer Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme» imposée unilatéralement par les États-Unis.

Le dirigeant vietnamien a exprimé sa ferme conviction qu’avec la direction clairvoyante du Parti communiste cubain ayant à sa tête le premier secrétaire et président Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Cuba continuera à défendre fermement, à consolider les acquis de la révolution cubaine, à obtenir de nouvelles réalisations sur le chemin de construction du socialisme.

VNA/CVN