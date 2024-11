Vietnam - Chine : promotion du partenariat de coopération stratégique intégral

Ce voyage d’affaires du chef du gouvernement vietnamien contribue à promouvoir les relations de bon voisinage, le partenariat de coopération stratégique intégral et une "communauté d’avenir partagé de portée stratégique Vietnam - Chine.

Le Vietnam et la Chine sont deux voisins. Les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques le 18 janvier 1950. Au cours des 74 dernières années, les principaux courants des relations Vietnam - Chine ont été l'amitié et la coopération.

Les deux parties ont décidé de développer leurs relations selon la devise « Voisinage amical, coopération intégrale, stabilité à long terme, regard vers l'avenir » (1999), et l’esprit de "Bons voisins, bons amis, bons camarades, bons partenaires" (2005). En 2008, les deux parties ont convenu d'établir un cadre de partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine, cadre de coopération le plus élevé dans les relations du Vietnam avec les pays du monde entier. La Chine a également été le premier pays à construire ce cadre de coopération avec le Vietnam.

Après deux visites historiques du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong (octobre 2022) et du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, (décembre 2023), les deux Partis, les deux pays, ont établi une nouvelle position pour leurs relations bilatérales, continuant d'approfondir et d'élever le partenariat de coopération stratégique intégral, construisant une communauté d’avenir partagé de portée stratégique Vietnam - Chine.

Les deux pays ont proposé "6 Plus" : confiance politique plus élevée ; coopération plus substantielle en matière de défense et de sécurité ; coopération substantielle plus approfondie ; base sociale plus solide ; coordination multilatérale plus étroite ; désaccords mieux contrôlés et résolus.

Le plus grand partenaire commercial du Vietnam

En 2024, les relations entre les deux pays ont été marquées avec la visite d'État en Chine du secrétaire général du PCV et président vietnamien (aujourd'hui secrétaire général du PCV), Tô Lâm, en août. Au cours de cette visite, les deux parties ont publié une "Déclaration commune sur le renforcement du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine, la promotion de la construction de la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine".

Sur le plan économique, le commerce entre les deux parties s’est chiffré à 171,9 milliards d'USD en 2023, et sur neuf mois de 2024, à 148,6 milliards d'USD. La Chine est le plus grand partenaire commercial du Vietnam et son deuxième marché d’exportation. Le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et son 5e partenaire mondial.

En ce qui concerne les investissements, selon les calculs cumulatifs jusqu'en octobre 2024, les investissements directs chinois au Vietnam étaient de 29,9 milliards d'USD, avec 4.965 projets valides. La Chine était ainsi au 6e rang parmi les 148 pays et territoires investissant au Vietnam.

Dans les forums multilatéraux, les deux pays se coordonnent et promeuvent la paix, la stabilité et la coopération dans la région et dans le monde, promouvant la centralité de l'ASEAN et le respect de la Charte des Nations unies et du droit international.

La coopération entre les localités, en particulier les provinces et les zones frontalières des deux pays, est également toujours renforcée sous des formes diverses. Au cours de ce voyage d'affaires en Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également des activités importantes dans la province du Yunnan et dans la ville de Chongqing.

Avec un grand potentiel de coopération, le voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine du 5 au 8 novembre 2024 continuera certainement à promouvoir les relations Vietnam - Chine pour qu'elles deviennent de plus en plus profondes, intégrales et durables.

