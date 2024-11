Le Premier ministre présente plusieurs propositions au Xe Sommet de l’ACMECS

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le rôle central de l'ACMECS dans la coopération de la sous-région du Mékong. Il a également souligné les réalisations exceptionnelles de l’ACMECS depuis son lancement en 2003, lesquelles ont contribué à promouvoir le développement socio-économique dans chaque pays membre et à mettre en œuvre la vision de la Communauté de l'ASEAN.

Le Vietnam continue de participer de manière active, proactive et créative au processus de développement de l'ACMECS, en s'efforçant de construire une ACMECS puissante pour une ASEAN solidaire, unie dans la diversité et de développement synchrone, a-t-il déclaré.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, il est nécessaire que la coopération de l'ACMECS dans les temps à venir promeuve des aspirations communes, une vision commune, une détermination commune, une voix commune et des actions communes.

Dans cette perspective, le dirigeant vietnamien a proposé 6 contenus pour que la coopération de l'ACMECS se développe fortement dans les temps à venir.

Premièrement, la réflexion et l'action doivent aller de pair, les plans et programmes de coopération doivent être pratiques, suivre de près les besoins de développement des pays membres, être hautement réalisables et compatibles avec la capacité de mobiliser des ressources. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a annoncé que le Vietnam contribuerait à hauteur de 10 millions de dollars au Fonds de développement de l'ACMECS.

Deuxièmement, il faut assurer un développement synchrone et harmonieux entre les domaines économiques traditionnels et les domaines technologiques nouveaux et modernes. L’ACMECS doit aider les pays membres à renouveler les moteurs de croissance traditionnels. Parallèlement, l’ACMECS doit promouvoir de nouveaux moteurs de croissance pour aider les pays membres à saisir de nouvelles opportunités et à participer plus profondément aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

Troisièmement, il est nécessaire d’assurer une croissance rapide liée à la durabilité, en mettant l’accent sur la promotion de la transition verte, l’édification de l’économie circulaire et de l’économie du partage.

Face à la nécessité urgente de répondre au changement climatique et de promouvoir le développement durable dans la sous-région, une priorité absolue de l'ACMECS est d'attirer des ressources financières vertes pour le développement de l'industrie verte, de l'agriculture biologique, des transports à faibles émissions.

En outre, il est nécessaire de promouvoir la coopération entre les cinq pays dans la gestion et l'utilisation durable des ressources en eau du Mékong, de partager des idées sur la promotion de la coopération entre l'ACMECS et les partenaires de développement pour transférer des technologies et améliorer les capacités en matière d'utilisation et de gestion durables des ressources en eau transfrontalières…

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les membres de l'ACMECS à promouvoir l'esprit de solidarité, la confiance politique, à accroître le partage d'informations et à se consulter sur les plans et projets liés aux ressources en eau du Mékong, à renforcer la coopération dans la gestion des catastrophes naturelles…

Quatrièmement, il est nécessaire de faciliter la circulation des biens, des services et les déplacements des personnes entre les cinq pays, d’accélérer la simplification et l’harmonisation des procédures, en mettant l’accent sur le développement des infrastructures de transport.

Cinquièmement, toutes les stratégies, plans d'action et projets de l'ACMECS doivent placer les personnes et les entreprises au centre, tout en les considérant comme motivation, pour apporter des avantages pratiques et inclusifs et ne laisser personne de côté.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de charger des ministres, de hauts fonctionnaires et le Secrétariat intérimaire de l'ACMECS d'élaborer le plan directeur de l'ACMECS pour la phase prochaine, mettant l’accent sur l’inclusion des projets destinés aux personnes, en particulier dans les zones reculées, et l’aide des entreprises pour qu’elles participent aux chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

Sixièmement, il faut lier le développement au maintien de la stabilité et à la garantie de la sécurité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que l'ACMECS renforce la coopération contre la criminalité transnationale, en particulier les crimes liés à la drogue et la cybercriminalité, et ne laisse pas les criminels utiliser le territoire d'un pays pour lutter contre un autre pays.

Les évaluations et propositions du Premier ministre Pham Minh Chinh ont été appréciées et exprimées dans les documents du Sommet.

Lors du Sommet, les dirigeants ont approuvé la Déclaration de Vientiane et ont assisté au transfert de la présidence de l'ACMECS du Laos au Myanmar.

