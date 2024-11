Des propositions du Vietnam pour développer des corridors économiques

Étaient présents à l'événement les dirigeants du Cambodge, du Laos, du Myanmar, de la Thaïlande, de la Chine et du Vietnam ; le président de la Banque asiatique de développement (BAD), ainsi que de nombreux représentants d'organisations internationales et régionales.

S'exprimant lors de l'ouverture du Sommet, le Premier ministre chinois Li Qiang a souligné que l'innovation était un moteur essentiel de la croissance économique. Il a exprimé la volonté de la Chine de partager les résultats de l'innovation, de promouvoir la connectivité des infrastructures matérielles et immatérielles et de renforcer les liens sous-régionaux par la coordination des politiques, l'harmonisation des normes, les échanges entre les peuples et la facilitation de la mobilité. Il s'est également engagé à offrir des visas Mékong - Lancang à entrées multiples de cinq ans aux entreprises et aux experts des pays membres.

Pham Minh Chinh a prononcé des discours importants, récapitulant les leçons tirées de 32 ans de coopération dans le cadre du GMS et indiquant les orientations appropriées pour ce mécanisme dans une nouvelle phase de développement.

Le rôle stratégique du GMS

Le Premier ministre vietnamien a affirmé le rôle stratégique du GMS dans le processus d'intégration internationale et de développement de la sous-région, et a souligné cinq leçons précieuses tirées des réussites du GMS.

Il s'agit de la mise en œuvre de consultations égales et étendues, renforçant le consensus entre les membres pour le bénéfice commun ; de l'élaboration de stratégies et de programmes de coopération concrets répondant aux besoins réels de chaque pays et de la sous-région ; d'une coopération centrée sur les personnes et les communautés ; de la promotion des liens économique associé à la protection de l'environnement ; de la combinaison des efforts de chaque membre avec le soutien de la BAD et des partenaires de développement ; et de la détermination et de la solidarité pour créer une force commune en faveur de la coopération et du développement.

Il est temps pour le GMS de se concentrer sur le développement de corridors économiques de nouvelle génération, avec l'innovation au cœur, allant au-delà des limites des corridors économiques traditionnels, a-t-il estimé. Sur cette base, Pham Minh Chinh a proposé trois éléments clés de ces corridors économiques de nouvelle génération.

Premièrement, un corridor de technologie et d'innovation devrait être construit pour favoriser la connectivité multipartite, multisectorielle et multiphasique. L'objectif est d'aider les pays à combler les lacunes dans les cadres institutionnels, les politiques, les capacités technologiques et les ressources d'innovation, y compris les ressources humaines et financières.

Deuxièmement, un corridor de croissance économique revitalisera les moteurs de croissance traditionnels tout en en favorisant de nouveaux. Parallèlement aux projets d'infrastructures dans les transports, la production industrielle et l’agriculture, la région du Grand Mékong devrait accroître les investissements pour créer des corridors dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les nouveaux matériaux et l’énergie propre ; construire des plateformes numériques ; élargir le marché numérique ; et améliorer les compétences numériques des entreprises et des travailleurs, a-t-il noté, ajoutant qu'une transformation substantielle et efficace est nécessaire pour faciliter la circulation fluide des capitaux, des biens et des services au sein de la région du Grand Mékong.

Troisièmement, il devrait s'agir d'un corridor vert, durable et inclusif qui assure un équilibre entre la croissance économique et la protection de l’environnement, les personnes étant placées au centre et étant à la fois le sujet et la force motrice, les ressources et l'objectif du développement. Le GMS devrait renforcer davantage les programmes de coopération sur l'environnement et les écosystèmes, la gestion des catastrophes et la réponse au changement climatique.

L'application des technologies

Il devrait également mettre l'accent sur la collaboration avec la Commission du Mékong pour gérer et utiliser le système fluvial partagé Mékong - Lancang de manière efficace, durable, équitable et raisonnable, tout en promouvant l'application de la technologie dans la gestion intégrée des ressources en eau transfrontalières, a déclaré le chef du gouvernement vietnamien.

Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam continuerait à coopérer étroitement avec les pays membres et les partenaires de développement pour bâtir ensemble une sous-région du Grand Mékong innovante, dynamique, durable et prospère.

La conférence s'est conclue avec succès par l'adoption de la Déclaration commune et de la Stratégie d'innovation pour le développement du GMS à l'horizon 2030. Elle a également reconnu six documents sur le climat et l'environnement, la numérisation, l'investissement, l'égalité des genres, la santé, et la numérisation des documents commerciaux, qui seront mis en œuvre dans les temps à venir.

Auparavant, dans le cadre de la coopération du GMS, un forum des gouverneurs et des maires des provinces et des villes situées le long du corridor économique a eu lieu dans la matinée du 6 novembre. Cet événement, initié par la Chine, est organisé périodiquement à Kunming dans le but de promouvoir des échanges et une coopération durable et stable entre les autorités locales et les entreprises des six pays membres du GMS.

