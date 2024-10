Vo Thi Anh Xuân promeut la coopération multilatérale en Indonésie

La vice-présidente du Vietnam, Vo Thi Anh Xuân, à la tête d’une délégation vietnamienne, a assisté à la cérémonie d'investiture du président indonésien Prabowo Subianto pour le mandat 2024-2029, qui s'est tenue le 20 octobre au bâtiment du Parlement indonésien, avec la présence de dirigeants et représentants de près de 30 pays.

À cette occasion, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a eu des réunions bilatérales avec les dirigeants de nombreux pays présents à la cérémonie d'investiture, tels que le sultan de Brunei Haji Hassanal Bolkiah, le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos, le Premier ministre de Singapour Lawrence Wong, le Premier ministre sud-coréen Han Duck Soo, le Premier ministre serbe Milos Vucevic, la vice-présidente du Laos Pany Yathotou, le vice-président chinois Han Zheng, le vice-Premier ministre russe Denis Valentinovich Manturov, le vice-Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, le vice-Premier ministre néo-zélandais Winston Peters…

Au cours de ces rencontres, les dirigeants des pays ont apprécié les bonnes relations avec le Vietnam, exprimant leur volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines, notamment l'économie, le commerce, l'investissement, le tourisme, les échanges entre les peuples...

Le vice-président chinois Han Zheng a émis son espoir que les deux parties renforceront leur coopération, mettront en œuvre les accords mutuels de haut niveau et continueront à faire progresser les relations intégrales et substantielles entre les deux pays dans le temps à venir. Les dirigeants de la Thaïlande, de Singapour et de la Nouvelle-Zélande ont proposé que les deux parties se coordonnent pour déployer efficacement des mécanismes de coopération bilatérale, avancé des mesures pour approfondir davantage le partenariat stratégique actuel pour porter les coopérations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Selon l’agenda, le président indonésien Prabowo Subianto devrait recevoir la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân le 21 octobre.

Auparavant, dans la soirée du 19 octobre, Vo Thi Anh Xuân a rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam, du Secrétariat de l'ASEAN, de la délégation permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN et des représentants de la communauté et des entreprises vietnamiennes en Indonésie.

