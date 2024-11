Le Vietnam contribue activement aux initiatives du CLMV

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre son homologue lao

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre son homologue cambodgien en Chine

>> Vietnam - Chine : promotion du partenariat de coopération stratégique intégral

Photo : VNA/CVN

Il a proposé et mis en œuvre de manière proactive de nombreuses nouvelles idées, contribué à l'élaboration de documents importants, à la formation et la promotion d’initiatives, à la fourniture d’aides de développement aux pays membres, y compris le Fonds de bourses d'études du CLMV qui offre 20 bourses chaque année aux étudiants des pays CLMV afin de promouvoir la formation de ressources humaines de qualité pour la sous-région.

Il a également été coordonnateur dans un certain nombre de domaines de coopération spécialisés (développement des ressources humaines, technologies de l'information et de la communication, commerce et investissement), a mis en œuvre de nombreuses activités pratiques pour contribuer à promouvoir la coopération intégrale entre les pays.

Le Vietnam a organisé avec succès les IVe et VIIIe Sommets du mécanisme CLMV en 2008 et 2016.

Lors du 4e Sommet du CLMV à Hanoï en novembre 2008, les dirigeants des pays se sont mis d'accord pour promouvoir la coopération dans le commerce et l'investissement, les transports, l'agriculture, l'industrie et l'énergie, le tourisme, le développement des ressources humaines.

Ils ont convenu d’encourager la participation du secteur privé et des entreprises au processus de coopération, de faciliter et de promouvoir la coopération des entreprises des pays membres en matière d'investissement et d'affaires dans les domaines de l'industrie de transformation, des minéraux, de l'hydroélectricité, du développement des infrastructures, des services et de la logistique...

Élaborer une feuille de route spécifique

Les pays ont apprécié la création par le Vietnam du Programme de bourses d’études du CLMV, et ont convenu de réduire la fréquence des Sommets à une fois tous les deux ans.

Les dirigeants des pays ont approuvé une liste de 58 projets de coopération du CLMV, chargé les hauts fonctionnaires de dresser une liste de projets prioritaires pour un appel au financement et d'élaborer une feuille de route spécifique pour leur mise en œuvre.

En 2016, en tant que président de la coopération du CLMV, le Vietnam a organisé avec succès le VIIIe Sommet du CLMV en octobre 2016 à Hanoï.

Les dirigeants ont convenu de charger les ministres de l'Économie de se coordonner étroitement avec le Secrétariat de l'ASEAN et les conseillers pour développer un cadre de développement du CLMV. Il s'agissait d'un document à orientation stratégique au service de la coopération économique entre les pays CLMV, premier de son genre depuis l’établissement du mécanisme de coopération CLMV.

Le voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine du 5 au 8 novembre 2024 pour assister au VIIIe Sommet de la Sous-région du Grand Mékong, au Xe Sommet de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady - Chao Phraya - Mékong, au XIe Sommet de coopération Cambodge - Laos - Myanmar - Vietnam, et mener des activités de travail en Chine, est un événement important, affirmant que le Vietnam apprécie toujours les mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong en général et le CLMV en particulier, et y apporte des contributions.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Thanh Binh, cette série d'événements en Chine rassemble tous les pays riverains du Mékong qui sont également des voisins proches et entretiennent des relations amicales traditionnelles avec le Vietnam. Il s'agit d'une opportunité importante pour le Vietnam de démontrer sa volonté de coopérer dans un esprit ouvert, de renforcer la compréhension mutuelle et de contribuer à l'approfondissement des relations de bon voisinage entre le Vietnam et les pays concernés, ainsi que de promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement.

VNA/CVN