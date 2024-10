Vietnam - Indonésie

Convenir de porter prochainement la valeur du commerce bilatéral à 18 milliards d'USD

>> La vice-présidente vietnamienne à la cérémonie d'investiture du président indonésien

>> Vo Thi Anh Xuân promeut la coopération multilatérale en Indonésie

Photo : VNA/CVN

Cette rencontre a eu lieu dans le cadre de la participation de la vice-présidente du Vietnam, Vo Thi Anh Xuân, à la cérémonie d'investiture du président indonésien pour le mandat 2024-2029, Prabowo Subianto.

Lors de la rencontre, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân s’est déclarée convaincue que sous la direction du président Prabowo Subianto, l'Indonésie atteindrait avec succès l'objectif de devenir un pays développé d'ici 2045, année où elle fêterait le 100e anniversaire de son indépendance, avec une position et un prestige croissants dans la région et dans le monde.

Le président Prabowo Subianto a affirmé que le Vietnam était un partenaire très important de l'Indonésie dans la région et qu'entre les deux pays, il y avait encore beaucoup de marge de manoeuvre et de potentiel à exploiter pour renforcer la coopération tant au niveau bilatéral et que multilatéral.

Les deux parties ont hautement apprécié les développements positifs et efficaces du partenariat stratégique Vietnam-Indonésie dans tous les domaines.

Elles ont convenu d'encourager les entreprises des deux pays à investir sur leurs marchés respectifs, notamment dans de nouveaux domaines tels que l'industrie Halal, l'économie numérique, l'économie verte, la transition énergétique, le développement de l'écosystème des véhicules électriques...

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a suggéré à l'Indonésie de continuer à faciliter l'accès des produits agricoles et Halal vietnamiens au marché indonésien et les projets d'investissement vietnamiens en Indonésie.

Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans d'autres domaines importants tels que la défense et la sécurité nationales, la lutte contre la criminalité transnationale et la coopération maritime.

Les deux dirigeants ont également discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ils ont convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums et organisations régionaux et internationaux, en particulier en maintenant la solidarité et le rôle central de l'ASEAN dans les questions régionales, y compris la question de la Mer Orientale, en promouvant les négociations sur un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace, conformément au droit international, à commencer par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

VNA/CVN