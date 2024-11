Le PM Pham Minh Chinh détaille sa vision de la coopération CLMV

Le Vietnam continuera de faire de son mieux pour approfondir davantage les relations d’amitié traditionnelle, de bon voisinage et d’avantage mutuel afin que les quatre pays puissent rattraper leur retard, progresser ensemble et s’élever dans la nouvelle ère de développement, a-t-il déclaré au XIe Sommet de coopération CLMV.

Il a considéré que les pays CLMV se trouvent devant des opportunités sans précédent quand le monde entre dans une ère de connectivité et d’innovation. Cependant, ils sont confrontés à de nombreuses difficultés et défis en termes de capitaux et de ressources humaines, ainsi qu’au risque de rester en retard s’ils n’innovent pas à temps.

Dans ce contexte, le chef du gouvernement vietnamien a souligné la nécessité de créer une avancée décisive pour que la coopération CLMV rattrape son retard, avance et prend son élan sur la base de la promotion des forces internes et externes

Seules la solidarité et la coopération peuvent aider les quatre pays CLMV à surmonter les difficultés et à construire ensemble une région CLMV dynamique et durable, a-t-il déclaré, proposant la devise des "trois nouveaux" pour la coopération CLMV dans les temps à venir.

Premièrement, une nouvelle volonté est de renforcer et de construire une coopération CLMV de plus en plus efficace, visant une région économique CLMV développée, autonome et hautement compétitive. En conséquence, les pays CLMV doivent être plus énergiques dans la mise en œuvre du cadre de développement CLMV et se concentrer sur la mise en œuvre de projets prioritaires ciblés, a-t-il indiqué.

Une tâche centrale

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également espéré que l’ASEAN accordera plus d’attention et promouvra son rôle central dans la coopération sous-régionale du Mékong, y compris le mécanisme CLMV.

Deuxièmement, une nouvelle priorité consiste à sélectionner des domaines de coopération hautement réalisables, cohérents avec les nouvelles tendances et complétant efficacement les autres mécanismes sous-régionaux du Mékong, en particulier l’ACMECS et le GMS, a-t-il poursuivi.

Le dirigeant vietnamien a souligné que la constitution d’une main-d’œuvre de haute qualité était une tâche centrale et le fondement de la transformation de la coopération CLMV, ajoutant que le Vietnam maintenait le programme de bourses CLMV en faveur des étudiants cambodgiens, lao et birmans.

Troisièmement, les nouvelles ressources avec des ressources internes sont fondamentales, à long terme, décisives et les ressources externes sont importantes et révolutionnaires, a-t-il encore indiqué.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu’en plus de l’intérêt et des investissements croissants des gouvernements dans la coopération CLMV, il est nécessaire d’encourager la participation et la contribution du monde des affaires et des partenaires de développement dans le processus de conception et de lancement de projets et de programmes de coopération.

Il a demandé au Secrétariat de l’ASEAN de collaborer avec les pays CLMV dans l’allocation des ressources aux projets et programmes de coopération, en se concentrant davantage sur de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transformation verte, l’agriculture intelligente, la réponse au changement climatique.

Sous le thème "Promouvoir l’amitié et la solidarité pour une communauté résiliente et prospère", le sommet a proposé des orientations majeures pour promouvoir le potentiel des membres, tirer parti des opportunités offertes par les nouvelles tendances de développement, devenir les destinations attractives pour les investisseurs.

À l’issue du sommet, les dirigeants ont adopté une déclaration conjointe et ont assisté au transfert du rôle de président de la coopération CLMV entre le Myanmar et le Vietnam.

VNA/CVN