La vice-présidente souligne le rôle des jeunes intellectuels

>> Jeunes intellectuels vietnamiens : force motrice du développement

>> Ouverture du 6e Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens à Hanoï

>> Clôture du Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens

Vo Thi Anh Xuân a exhorté ces élites à valoriser la fierté nationale et le patriotisme, et à remplir pleinement leur mission et leur responsabilité afin d'unir leurs forces pour l'édification du pays dans le nouveau contexte. La vice-présidente a en outre encouragé ces jeunes à appréhender les tendances de l'époque, à démontrer une compréhension approfondie des politiques nationales et internationales, et à ancrer leurs projets de recherche dans la vie pratique pour garantir des contributions substantielles et efficaces.

Photo : VNA/CVN

Soulignant plusieurs enjeux majeurs auxquels l'économie et la société vietnamiennes sont actuellement confrontées, la dirigeante a exhorté les jeunes intellectuels d'orienter leurs travaux de recherche vers le développement des infrastructures de transport, les technologies de l'information, l'industrie de transformation agricole, la biotechnologie et la construction d'une marque nationale pour le riz vietnamien. Elle a également insisté sur l'importance d'améliorer la condition physique et intellectuelle de la population, de développer les industries culturelles et les services à haute valeur ajoutée tels que la finance et la logistique, ainsi que de s'adapter proactivement aux catastrophes naturelles et au changement climatique, particulièrement dans les régions vulnérables comme le Centre et le Delta du Mékong.

Vo Thi Anh Xuân a sollicité le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de continuer à maintenir et à développer le Forum en tant que plateforme de mise en réseau pour les jeunes intellectuels. Parallèlement, elle a appelé les ministères et secteurs concernés à collaborer afin de proposer une politique de valorisation des talents, en conformité avec la directive du secrétaire général du Parti, Tô Lâm. D'ici le mois d'août, ces entités devront présenter des politiques exceptionnelles visant à attirer, dans un premier temps, 100 experts vietnamiens de l'étranger pour qu'ils reviennent travailler au pays, dans l'optique d'élaborer une stratégie d'attraction et de développement des ressources intellectuelles à l'horizon 2030, avec une vision pour 2050.

La vice-présidente a exprimé sa conviction que, animés par leur patriotisme, leur détermination, leur courage et leur sagesse, les jeunes intellectuels vietnamiens continueront d'atteindre de nouveaux sommets et d'apporter des contributions significatives au développement rapide et durable du pays, tout en maintenant l'orientation socialiste et en consolidant la position du Vietnam sur la scène internationale.

Au cours des cinq éditions, le Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens a mobilisé la participation d’un millier de jeunes intellectuels, tant du pays que de l'étranger, contribuant ainsi à l'élaboration de programmes et de politiques axés sur le développement des jeunes talents vietnamiens.

La sixième édition du forum, organisée du 19 au 21 juillet à Hanoï sous le thème "Les jeunes intellectuels vietnamiens du monde entier contribuent à l'avènement de la nation vers une nouvelle ère", vise à concrétiser la Résolution N° 57-NQ/TW du Bureau politique concernant la promotion de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique nationale.

VNA/CVN