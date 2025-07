Naufrage dans la baie de Ha Long : Aide d’urgence aux familles des victimes

À la suite du naufrage tragique survenu récemment dans la baie de Ha Long à Quang Ninh, les autorités locales et plusieurs organisations ont déployé des aides financières et logistiques d’urgence pour soutenir les victimes et leurs familles.

Photo : VNA/CVN

Le 20 juillet, le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a débloqué une somme de 215 millions de dongs (8 221 dollars), provenant de son fonds de réponse aux catastrophes naturelles.

Le même jour, le Comité permanent du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de la ville de Hanoï a décidé d’accorder une aide d’urgence de 88 millions de dongs, prélevée sur le Fonds municipal de secours. Selon les premières informations, la capitale déplore 17 citoyens décédés et un blessé dans cet accident.

Dans la province de Bac Ninh, une délégation conduite par Thai Hai Anh, vice-président du FPV provincial, s’est rendue auprès des familles de trois victimes pour leur transmettre ses condoléances ainsi qu’une aide exceptionnelle.

La Croix-Rouge de Bac Ninh a également versé une aide de 15 millions de dôngs aux familles endeuillées, financée par le Fonds provincial humanitaire.

À Quang Ninh, la province où s’est produit l’accident, le groupe Sun Group a remis plus de deux milliards de dongs au FPV provincial pour soutenir les victimes.

La Croix-Rouge locale a versé une aide de trois millions de dôngs par personne décédée et de deux millions de dôngs par blessé.

Par ailleurs, plus de 20 hôtels membres de l’Association touristique de la province se sont mobilisés pour offrir gracieusement hébergement et repas aux proches des victimes. Plusieurs établissements hôteliers ont mis à disposition l’ensemble de leurs chambres, mobilisé du personnel et des bénévoles en permanence pour accueillir et soutenir les familles endeuillées.

Des repas gratuits sont également fournis trois fois par jour.

VNA/CVN