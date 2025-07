Le Premier ministre Pham Minh Chinh rend hommage aux soldats

Le 21 juillet au matin, au cimetière de Dôc Ba Đac, dans la province d’An Giang (Sud), le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à la cérémonie d’hommage et d’inhumation des restes de soldats et d’experts vietnamiens tombés au Cambodge et sur le territoire national.

>> Hanoï lance une campagne en hommage aux héros tombés au combat

>> Le PM exprime sa gratitude aux contributeurs révolutionnaires d’An Giang

>> Près de 150 milliards de dôngs aux personnes méritantes à l'occasion du 27 juillet

Photo : VNA/CVN

Organisé à l’occasion du 78e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs (27 juillet 1947 - 27 juillet 2025), l’événement témoigne de la profonde gratitude du Parti, de l’État et du peuple vietnamien envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance nationale et l’accomplissement de nobles devoirs internationaux.

Prenant la parole, le Premier ministre a souligné que l’indépendance, la liberté et le bonheur dont jouissait le pays aujourd’hui avaient obtenus au prix du sang de générations de héros, de soldats blessés, de combattants et de civils. Il a rappelé que les séquelles de la guerre, telles que les bombes non explosées et les effets persistants de l’agent orange, continuent de faire des victimes. Il a appelé à cette occasion à développer le pays à la hauteur des aspirations du peuple et du sacrifice des héros et soldats.

Après la cérémonie, le chef du gouvernement a rendu visite à l’unité de la 9e zone militaire chargée de la recherche et du rapatriement des restes de soldats, saluant les efforts de ses membres.

Le Premier ministre a précisé que malgré le temps écoulé depuis la fin de la guerre, de nombreux restes de soldats demeurent encore sur d’anciens champs de bataille, tant au Vietnam qu’à l’étranger. Il a affirmé que la mission de recherche et d’identification des soldats constitue une priorité pour le Parti et l’État, relevant de la responsabilité de tout le système politique.

Pham Minh Chinh a salué le rôle clé du Comité national de pilotage 515, du ministère de la Défense, des autorités locales ainsi que des unités militaires spécialisées telles que les équipes K90, K91, K92 et K93 de la 9e zone militaire pour leur dévouement exemplaire dans cette tâche humanitaire empreinte de noblesse et de sacralité.

Il a réaffirmé l’engagement du Parti et de l’État à mobiliser toutes les ressources disponibles ainsi que la société tout entière afin d’intensifier les efforts pour retrouver, identifier et rendre hommage aux martyrs. "Aucun martyr ne sera oublié. Aucune famille de martyr ne devra attendre dans le désespoir", a-t-il déclaré avec émotion.

Enfin, le chef du gouvernement a appelé à renforcer la coopération internationale, en particulier avec les autorités et le peuple cambodgiens, afin de faciliter la poursuite des recherches sur le territoire voisin. Il a également insisté sur l’importance de la diplomatie populaire et de la mobilisation des organisations et individus susceptibles de contribuer à cette mission mémorielle.

VNA/CVN