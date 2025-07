Près de 150 milliards de dôngs aux personnes méritantes à l'occasion du 27 juillet

À l’occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), Hô Chi Minh-Ville a approuvé une enveloppe budgétaire de près de 150 milliards de dôngs pour rendre hommage à plus de 147.000 personnes méritantes et familles bénéficiant de politiques sociales.