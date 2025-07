Allègement de l’appareil administratif : cap clair, synergie renforcée

>> Le Premier ministre inspecte le modèle d’administration à deux niveaux à Cân Tho

>> Les réformes institutionnelles renforcent l’attractivité des investissements

>> Le modèle d’administration locale à deux niveaux en phase avec les tendances mondiales

Photo : VNA/CVN

Animées par un esprit de proactivité et de stabilisation rapide de l’organisation, les localités ont déployé simultanément de nombreuses mesures afin d’assurer la continuité des activités administratives, sans interruption ni discontinuité, tout en améliorant l’efficacité de la gouvernance au service des citoyens et des entreprises.

À l’échelle d’une grande localité comme la capitale Hanoï, ce nouveau modèle montre déjà des signes positifs. L’appareil administratif de 126 quartiers et communes a été réorganisé selon des principes de rationalisation, de clarification des responsabilités, et de réduction des chevauchements dans le traitement des dossiers. Les autorités de niveau communal et de quartier se sont révélées plus dynamiques, renforçant ainsi leur efficacité à travers une gestion plus souple, un pilotage réactif et un accompagnement de proximité auprès des habitants.

Les premiers retours des citoyens de Hanoï sont encourageants : les procédures administratives sont désormais traitées plus rapidement, leur permettant d’économiser du temps et des efforts. De nombreuses réclamations et suggestions émanant du terrain sont reçues et traitées en temps utile grâce à l’application des outils de transformation numérique.

Selon les propos de Nguyên Van Tinh, résident du quartier Kim Liên (ancien arrondissement de Dông Da), les procédures administratives sont désormais plus rapides et le traitement des dossiers par les agents de quartier est devenu plus clair et efficace. Pour effectuer une démarche liée au livret de famille, il devait auparavant se rendre physiquement au bureau de quartier pour soumettre un dossier papier, attendre qu’un agent le vérifie puis le traite. Aujourd’hui, il peut déposer son dossier en ligne, suivre l’avancement du traitement et recevoir le résultat soit par voie électronique, soit directement au guichet unique. Cela permet de gagner du temps aussi bien pour les citoyens que pour les agents administratifs.

Vu Van Hoat, président du Comité populaire du quartier de Vinh Tuy, estime que la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux n’affaiblit en rien le rôle de supervision, mais renforce au contraire l’efficacité de la gouvernance. Les décisions ne sont plus diluées à travers de multiples niveaux hiérarchiques, mais sont désormais plus cohérentes et centralisées.

Selon le Service de l’information et de la communication de Hanoï, le modèle à deux niveaux permet à la ville de mieux maîtriser les données, facilitant ainsi l’analyse et l’évaluation plus précise des politiques publiques. L’interconnexion des données entre les niveaux communal et municipal via une plateforme numérique réduit les erreurs et renforce la transparence.

Photo : VNA/CVN

Dans le Delta du Mékong, le modèle d’administration locale à deux niveaux est jugé dans l’ensemble "bien conçu, stable et en cours de perfectionnement progressif".

Récemment, lors d’une visite d’inspection et d’encouragement auprès des agents publics et des citoyens venus accomplir des démarches administratives au Centre de services administratifs publics du quartier de Ninh Kiêu (ville de Cân Tho), le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé l’importance de renforcer l’esprit de service envers la population. Il a insisté sur la nécessité d’améliorer l’interconnexion des bases de données, de renforcer la communication et de mobiliser les équipes de volontaires numériques communautaires, en raison du fait que certains citoyens ne sont pas encore familiers avec les outils technologiques. Il a également recommandé d’organiser des permanences en dehors des horaires de bureau pour permettre aux citoyens indisponibles en journée d’accéder aux services publics.

Cependant, malgré des avancées notables, la mise en œuvre du nouveau modèle d’administration locale rencontre encore certaines difficultés. Une partie du personnel administratif fait face à des lacunes en matière de compétences en gestion, de connaissances techniques et d’utilisation des technologies de l’information, mais aussi en termes de sens du service public. Par exemple, le quartier de Bac Giang, dans la province de Bac Ninh, a été créé par la fusion de sept anciens quartiers de la ville de Bac Giang, totalisant une population d’environ 123.000 habitants. Depuis sa mise en service le 1er juillet, le Centre de services administratifs publics du quartier est régulièrement en surcharge, avec une moyenne de 500 usagers par jour, et des pics dépassant parfois les 700 personnes.

Face à cette forte pression, le Comité populaire du quartier a investi dans l’amélioration des infrastructures, renforcé les équipements et réorganisé les ressources humaines au sein du Centre de services administratifs publics, afin d’assurer un traitement fluide, rapide et ininterrompu des démarches administratives. En parallèle, des agents supplémentaires et des jeunes volontaires ont été mobilisés pour aider les citoyens à effectuer leurs démarches en ligne, créer un compte d’identification numérique VNeID et apprendre à utiliser les services numériques disponibles.

Selon Luong Van Huy, directeur adjoint du Centre de services administratifs publics du quartier de Bac Giang, bien que le logiciel fonctionne globalement de manière fluide, des ralentissements du réseau surviennent à certains moments en raison d’un trop grand nombre de connexions. De plus, certaines procédures ne peuvent pas encore être réalisées en ligne. Dans ces cas, le Centre adopte une approche flexible : il accepte les dossiers papier et assiste les citoyens en les saisissant directement dans le système en ligne. Pour améliorer davantage la qualité du service, il est nécessaire de finaliser rapidement le logiciel et d’accroître la vitesse d’accès afin de garantir un fonctionnement optimal du système.

Évaluant les premiers résultats du modèle d’administration locale à deux niveaux, Vuong Quôc Tuan, président du Comité populaire de la province de Bac Ninh, a déclaré que la province a demandé aux services et localités concernés de renforcer les capacités des Centres de services administratifs, du niveau provincial au niveau communal. Il a souligné l’importance de clarifier les rôles et les responsabilités de chaque agent dans le processus de réception et de traitement des démarches administratives. Pour les nouveaux logiciels, chaque unité doit désigner un technicien dédié afin d’assurer une exploitation efficace. En outre, les services et localités doivent de manière proactive examiner leurs équipements et infrastructures, et soumettre des propositions d’amélioration en temps opportun afin d’éviter toute interruption dans la prestation des services aux citoyens et aux entreprises.

Face aux difficultés émergentes, le Premier ministre a récemment signé le télégramme officiel n°111/CĐ-TTg, portant sur la nécessité de lever les obstacles dans la mise en œuvre des procédures administratives et de la transformation numérique, à l’étape initiale du déploiement du modèle d’administration locale à deux niveaux. Ce document identifie clairement quatre principaux groupes de problèmes entravant le processus : des infrastructures techniques insuffisantes, des systèmes d’information défaillants, lents et peu interconnectés, des cadres institutionnels et ressources humaines incomplets, ainsi qu’une communication et un accompagnement encore limités.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a confié des missions précises aux ministères concernés et aux présidents des Comités populaires des provinces et municipalités relevant du pouvoir central, avec un calendrier d’exécution fixé aux mois de juillet et août 2025. Les priorités incluent : la modernisation des infrastructures, l’assurance du fonctionnement continu (24h/24, 7j/7) des systèmes d’information, la correction des dysfonctionnements logiciels, la délivrance de nouveaux cachets administratifs, la synchronisation des données d’état civil, la simplification des processus, le renforcement des effectifs au niveau communal, la couverture des zones blanches en connectivité, la garantie de l’alimentation électrique, l’intensification de la communication, la lutte contre les intermédiaires illégaux, et la promotion des assistants virtuels au service des citoyens.

Dans le prolongement de cette démarche, le 18 juillet, le gouvernement a promulgué la Résolution n°66.1/2025/NQ-CP, définissant les modalités de résolution des difficultés liées à l’élaboration, l’ajustement et l’approbation des plans de zonage urbain dans les zones concernées par le redécoupage administratif et la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Lors de son 12e Plénum, le Comité central du Parti a récemment approuvé l’évaluation initiale de la mise en œuvre du modèle dans 34 villes et provinces, couvrant 3.321 unités administratives (communes, quartiers et zones spéciales). Les résultats préliminaires montrent que l’appareil administratif fonctionne globalement de manière stable, sans dysfonctionnements majeurs, avec des fonctionnaires s’adaptant progressivement à la nouvelle organisation. Les procédures de traitement des affaires publiques se révèlent relativement fluides et les services administratifs sont délivrés plus rapidement. La population manifeste son soutien et nourrit de grandes attentes quant à l'efficacité accrue du nouveau modèle.

Le Comité central entend poursuivre l’amélioration des réglementations et lignes directrices, élaborer des processus opérationnels interconnectés, ajuster rapidement les incohérences dans la répartition des compétences, renforcer la formation et le perfectionnement des agents publics, notamment à l’échelon communal, ainsi qu’intensifier les missions de supervision, de contrôle et d’évaluation périodique du fonctionnement du modèle.

Il est manifeste que le Parti, uni et résolu, avec l’ensemble du peuple vietnamien, déploie ce modèle d’administration locale à deux niveaux dans un esprit de consensus et de réforme. Passant d’un état de "mise en place en cours de fonctionnement" à une phase où "les lignes sont claires, l’organisation cohérente, et l’élan partagé", l’ensemble du système politique et administratif du pays évolue vers une réorganisation plus rationnelle, une gouvernance plus efficace, une réduction des niveaux intermédiaires, une clarification des fonctions, tout en se rapprochant davantage des citoyens, pour mieux les servir.

À plus long terme, il s’agit de créer un nouvel espace de développement, ouvrant une nouvelle ère pour la nation dans son processus historique de formation et d’essor.

C’est là une base politique et sociale solide, précieuse, sur laquelle le Vietnam peut s’appuyer pour avancer avec confiance dans l’ère nouvelle.

VNA/CVN