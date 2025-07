Des localités se mobilisent pour faire face au typhon Wipha

Photo : Thai Thuân/VNA/CVN

À Ninh Binh, le Comité populaire provincial a émis une dépêche urgente demandant aux services, secteurs et localités de suivre de près la situation du typhon et de ne pas faire preuve de négligence dans la direction des opérations. Toutes les embarcations de transport de passagers ont été suspendues à partir de 17h00 le 21 juillet.

La sortie en mer des navires est interdite dès 7h00 le même jour, avec une obligation de mouillage sécurisé avant midi. Les autorités ont également mis en place des plans d'évacuation des habitants des zones côtières, embouchures de fleuves et zones à risque de glissements de terrain.

La province de Bac Ninh a activé l'ensemble de son système de prévention des catastrophes au niveau d'alerte maximal. Le 20 juillet, le Comité provincial du Parti et le Comité populaire ont envoyé trois missions d'inspection dans les zones vulnérables afin de mieux préparer les mesures de réponse.

À Hai Phong, les forces compétentes ont procédé au recensement et à l'orientation de milliers d'embarcations vers des zones de refuge sécurisées. Les autorités locales ont également prévu des plans d'évacuation des habitants, en préparant des abris temporaires, des vivres et des produits de première nécessité.

Le Service municipal de l'industrie et du commerce, en coordination avec la Police de la ville, les Comités populaires au niveau communal, a mis en œuvre des mesures pour stabiliser le marché.

Photo : Duc Hiêu/VNA/CVN

Dans l'après-midi du 20 juillet, Cat Ba Sun Limited Liability Company - Sun World Cat Ba Branch (SCB) a annoncé la suspension temporaire, en raison de l'impact du typhon n°3, des activités du téléphérique à partir du 21 juillet 2025, ainsi que de celles du restaurant The Sea - The Forest à partir du 20 juillet 2025, jusqu'à nouvel ordre.

Afin d'assurer la sécurité des personnes et des touristes et de minimiser les impacts causés par le typhon Wipha, le Comité directeur pour la prévention des catastrophes naturelles et la recherche et le sauvetage de la zone spéciale de Cat Hai a informé les entreprises, les zones touristiques, les restaurants, les hôtels et les touristes séjournant dans la région sur l'évolution du typhon Wipha.

À midi le 20 juillet, la zone spéciale de Cat Hai comptait encore 552 touristes, dont 87 étrangers, et 527 embarcations avaient trouvé refuge dans des zones sûres.

La province de Thanh Hoa a interdit toute activité en mer à partir de 8h00 le 21 juillet. Sur plus de 6.500 navires de pêche et 20.500 pêcheurs, plus de 6.400 navires avec plus de 20.000 travailleurs avaient regagné les ports à 15h00 le 20 juillet ; 117 navires restaient encore en mer.

À Quang Ninh, le 20 juillet, le Comité populaire provincial a ordonné aux localités de suivre de près la situation et de se préparer aux fortes pluies post-typhon. L'autorisation de départ des bateaux touristiques a été suspendue. À Vân Dôn, 1.070 foyers pratiquent l'aquaculture et plus de 1.300 bateaux de pêche sont recensés. À 7h00 le 20 juillet, 374 navires avaient déjà jeté l'ancre dans des zones sécurisées. Dans la zone spéciale de Cô Tô, les autorités ont exigé que tous les navires soient à l'abri avant l'arrivée du typhon.

VNA/CVN