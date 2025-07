Accident maritime à Ha Long

Le bateau Vinh Xanh était encore certifié et conforme aux normes de sécurité

Le navire touristique Vinh Xanh 58 , impliqué dans le tragique chavirement survenu dans la baie de Ha Long, avait été inspecté récemment et répondait aux normes de sécurité supérieures à celles exigées par la réglementation en vigueur, a affirmé un représentant du Service de la construction de la province de Quang Ninh.

Photo : VNA/CVN

Le bateau, portant le numéro d'immatriculation QN-48-7105, a été remorqué vers la côte après avoir été repêché au large par les forces de secours. Le drame, causé par un orage soudain, a fait 36 morts, 3 disparus et 10 blessés, ces derniers étant désormais hors de danger.

Un navire techniquement conforme et assuré

Selon Bùi Hông Minh, directeur adjoint du Service de la construction de la province, le navire Vinh Xanh 58 était encore sous certificat valide de sécurité technique et de protection environnementale, délivré le 10 janvier 2025 et valable jusqu’au 4 février 2026. Le bateau, à coque en acier, mesurait 24,04 mètres de long, 6 mètres de large, avec une capacité d’accueil de 48 passagers. Il était également couvert par une assurance responsabilité civile ainsi qu’une assurance accident pour les membres d’équipage, souscrite le 8 avril 2025, avec effet à partir du 14 avril 2025.

Fait notable : le bateau présentait un coefficient de stabilité de 2,3, alors que la norme minimale exigée par l’organisme d’inspection est supérieure à 1. Ce chiffre témoigne, selon M. Minh, d’un niveau de sécurité supérieur à la moyenne.

Il précise que la province de Quang Ninh applique des critères plus stricts que les normes nationales, à travers la résolution 4088 et la décision 43 du Comité populaire provincial, qui encouragent l’adoption de 15 indicateurs de sécurité plus exigeants pour les navires touristiques opérant dans la baie de Ha Long.

Toujours selon M. Minh, 80 à 90% des victimes retrouvées dans la cabine portaient des gilets de sauvetage au moment du drame, preuve que les mesures préventives avaient bien été communiquées. Cependant, la vitesse de retournement du navire et le fait qu’il se soit renversé complètement ont probablement empêché les passagers de s’échapper à temps.

Des opérations de secours rapides et massives

Face aux accusations de lenteur dans les opérations de sauvetage, le colonel Hoàng Van Thuyêt, commissaire politique du Commandement militaire provincial, a déclaré que les premiers secours ont été déployés seulement 10 minutes après le signalement de l’accident. Plus de 1.000 personnes et une centaine de moyens nautiques ont été mobilisés pour les opérations de recherche.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, 350 sauveteurs, près de 50 bateaux, plusieurs drones (flycams) et les moyens des forces armées, garde-frontières, police maritime et gestion de la baie de Ha Long poursuivent les recherches pour retrouver les quatre personnes encore portées disparues. Même les unités de l’armée de l’air ont été sollicitées pour effectuer des survols de reconnaissance.

L’accident s’est produit vers 13h30, le 19 juillet, lorsque le navire QN-7105, commandé par Doàn Van Trinh, a quitté le port international de passagers de Ha Long pour un circuit touristique identifié comme itinéraire n°2. Peu après le départ, le navire a été surpris par un orage violent, entraînant son chavirement brutal.

Thao Nguyên/CVN