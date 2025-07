Le Premier ministre ordonne le renforcement des mesures contre la dengue

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié la dépêche n° 116/CD-TTg, appelant à un renforcement des efforts nationaux pour prévenir et contrôler la dengue face à la hausse des infections.

Le document souligne que la dengue est une maladie infectieuse aiguë. Depuis début 2025, des cas d'infection ont été signalés dans toutes les provinces et villes, la région sud enregistrant une augmentation de 30 % par rapport à la même période en 2024, avec de nombreux décès. Avec le pic de transmission en cours, les événements nationaux majeurs et la rentrée scolaire qui approche, le risque d'épidémies plus larges reste élevé.

Afin de contenir la propagation et d'éviter une transmission à grande échelle, le Premier ministre demande aux présidents des comités populaires provinciaux et municipaux de mettre en œuvre rigoureusement les mesures de prévention de la dengue. Ces actions doivent se poursuivre sans interruption pendant la transition vers le nouveau système de gouvernement local à deux niveaux. Les dirigeants locaux seront tenus responsables des résultats de la prévention des maladies.

Les autorités compétentes sont invitées à mobiliser l'ensemble des services, secteurs, syndicats et organisations sociopolitiques pour sensibiliser le public et mener des campagnes d'assainissement de l'environnement. Ces campagnes comprennent l'élimination des sites de reproduction des moustiques et la promotion des directives du ministère de la Santé. Les inspections et les sanctions en cas de non-respect seront renforcées.

Les services de santé et les établissements médicaux doivent se coordonner avec les autorités communales pour surveiller la situation épidémique, détecter les cas précocement et assurer un traitement rapide. Les localités doivent allouer des ressources adéquates à la maîtrise des épidémies et aux soins d'urgence afin de minimiser les décès.

Le ministère de la Santé est chargé de diriger, d'orienter et d'inspecter les efforts de surveillance et de contrôle des maladies, de garantir la disponibilité des ressources thérapeutiques et de dispenser une formation technique au personnel médical de proximité. Il doit également coordonner les orientations vers les hôpitaux afin d'éviter la surcharge des structures de niveau supérieur.

Le ministère s'engage à collaborer avec d'autres agences pour garantir la continuité des efforts de contrôle des maladies pendant la restructuration de l'appareil.

Les ministères de la Culture, des Sports et du Tourisme ; de l'Éducation et de la Formation ; de la Défense ; de la Sécurité publique ; des finances sont chargés de soutenir les efforts de prévention dans le cadre de leurs mandats. Cela comprend la garantie d'un financement rapide, le soutien aux activités d'assainissement dans les écoles et la coordination des mesures de contrôle avec les autorités locales.

Les médias nationaux, notamment la Télévision vietnamienne, Radio la Voix du Vietnam et l'Agence vietnamienne d’Information, sont invités à collaborer avec le ministère de la Santé pour diffuser des informations précises et actualisées afin d'orienter la réponse du public et d'encourager une consultation médicale précoce.

Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et ses organisations membres sont invités à collaborer activement avec les autorités à tous les niveaux afin de mobiliser la participation communautaire, conformément aux directives du secteur de la santé.

VNA/CVN