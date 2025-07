Le typhon Wipha pénètre dans le nord du golfe du Bac Bô

À 10h00, son épicentre se situait à environ 190 km à l'est de la province de Quang Ninh, avec des vents atteignant 75 à 88 km/h, et des rafales de niveau 11.

Le typhon se déplace vers l'ouest-sud-ouest à une vitesse de 10 à 15 km/h et pourrait se renforcer. D'ici la nuit du 21 juillet, elle devrait atteindre des vents de force 10 à 11, avec des rafales de niveau 14. Les zones à risque incluent le golfe du Bac Bô, les eaux côtières des provinces de Quang Ninh à Ninh Binh. Le niveau de risque de catastrophe actuel est de niveau 3.

À 10h00 le 22 juillet, le typhon devrait toucher les zones côtières entre Hai Phong et Thanh Hoa, avec les mêmes niveaux de vent. La zone affectée comprend le golfe du Bac Bô, les eaux côtières et l'intérieur des terres des provinces et villes allant de Quang Ninh à Nghê An, avec un risque de catastrophe toujours de niveau 3.

Il poursuivra sa trajectoire jusqu'au 23 juillet en direction du Laos, où elle s'affaiblira en dépression tropicale.

Les experts mettent en garde contre des conditions maritimes et terrestres extrêmement dangereuses dans les zones affectées.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, du 21 au 23 juillet, de fortes pluies accompagnées d'orages toucheront le nord-est, le delta du fleuve Rouge, Thanh Hoa et Nghê An, avec des cumuls de 200 à 350 mm, localement jusqu'à 600 mm. D'autres régions du Nord et Hà Tinh recevront de 100 à 200 mm, localement plus de 300 mm. Un risque élevé de pluies intenses de plus de 150 mm en 3 heures est à prévoir, accompagné de vents violents, de grêle, d'éclairs et de tornades.

Les 24 et 25 juillet, le Nord et le Nord-Centre du pays connaîtront encore de fortes pluies.

Des crues sont attendues sur les rivières du Nord et du Nord-Centre entre le 21 et le 25 juillet, avec une montée des eaux de 3 à 6 mètres. Des inondations sont possibles dans les zones basses du delta, ainsi que des glissements de terrain dans les montagnes.

Actuellement, le niveau d'eau des rivières appartenant aux systèmes fluviaux du fleuve Rouge - Thai Binh, de la rivière Ma à Thanh Hoa et de la rivière Ca à Nghê An fluctue et reste en dessous du niveau d'alerte 1.

À Hanoï, des vents forts et de fortes précipitations sont attendus dès la nuit du 21 juillet, entraînant des risques d'inondations urbaines, embouteillages et accidents. Les habitants sont invités à renforcer leur habitation, vérifier les installations électriques et se préparer avec des provisions, lampes, batteries et médicaments essentiels.

Les informations d'alerte en temps réel sur les zones à risque de crues soudaines et de glissements de terrain sont fournies en ligne sur le site web de l'Administration météorologique et hydrologique du Vietnam à l'adresse : https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn, ainsi que dans les bulletins spéciaux d'alerte aux crues soudaines et aux glissements de terrain.

VNA/CVN