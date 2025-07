Plus de 266.500 maisons précaires supprimées à travers le pays

Au 19 juillet, 266.511 logements précaires et délabrés ont été détruits à travers le Vietnam avec le soutien du gouvernement, selon le ministère des Affaires ethniques et religieuses.

Photo : VNA/CVN

Parmi ces logements, 231.513 ont été achevés et remis aux habitants, tandis que 34.998 autres sont en construction. Ce chiffre total reflète une augmentation de près de 2.000 logements par rapport à la mise à jour du 8 juillet.

Afin d'accélérer les progrès, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les ministères, les agences centrales et les autorités locales à prendre des mesures urgentes et coordonnées pour atteindre l'objectif national d'éliminer tous les logements précaires et insalubres d'ici le 31 août 2025.

Le soutien au logement destiné aux personnes méritantes et aux familles de martyrs doit être finalisé avant le 24 juillet 2025, en écho au 78e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie, au 80e anniversaire de la Révolution d’Août et à la Fête nationale.

Dans le même esprit, les ministères, les agences et les collectivités locales sont exhortés à mobiliser toutes les ressources disponibles pour promouvoir davantage le programme d'aide au logement. Chaque maison est considérée comme "un cadeau, un foyer et un acte de compassion", reflétant le profond sens de solidarité et d’humanité du peuple vietnamien.

VNA/CVN