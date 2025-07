Tây Hô : de jeunes "ambassadeurs" du patrimoine de la capitale

Au cœur de Hanoï, Tây Hô est bien plus qu’un simple "poumon vert" : c’est une terre sacrée, riche en histoire, où se préservent les valeurs culturelles et patrimoniales de la capitale. Dans cet espace unique, un groupe de jeunes passionnés s’est donné pour mission de faire rayonner ce patrimoine en guidant les visiteurs à travers les sites emblématiques du lac de l’Ouest.

En flânant près des lieux emblématiques de Tây Hô - comme la pagode Trân Quôc, la pagode Kim Liên ou le phủ Tây Hô - il n’est pas rare de croiser de jeunes guides dynamiques, parfois encore lycéens, racontant avec ferveur l’histoire, la culture et les spécificités patrimoniales de ces sites. Ils sont membres du club des ambassadeurs du tourisme de Tây Hô, un groupe de jeunes volontaires investis dans la valorisation de leur territoire.

Parmi eux, Pham Lê Ngoc Hiêu se distingue par son implication exemplaire. Né dans le village de Phu Thuong, il a grandi au rythme du métier traditionnel de préparation du xôi (riz gluant). Fasciné dès l’enfance par la richesse culturelle de son environnement, Ngoc Hiêu s’est passionné pour l’histoire du lac de l’Ouest et de ses alentours. Animé par un fort attachement à sa terre natale, il consacre aujourd’hui une grande partie de son temps à l’étude et à la transmission de ce patrimoine.

En 2022, lorsqu’a été lancé le concours "Je suis ambassadeur du tourisme de Tây Hô", organisé par l’Union de la jeunesse de l'ancien district de Tây Hô (actuellement quartier de Tây Hô), Ngoc Hiêu, alors étudiant à l’Académie nationale de la jeunesse du Vietnam, y a participé avec confiance. Grâce à ses solides connaissances et à son amour pour sa région natale, il a remporté un prix d’excellence, qui marquera le début de son parcours dans la médiation culturelle.

Un patrimoine vivant à transmettre

À la suite du concours, le Comité populaire du quartier de Tây Hô a officiellement fondé le club des ambassadeurs du tourisme de Tây Hô, dans le but de pérenniser cette dynamique. Ngoc Hiêu y occupe aujourd’hui le poste de vice-président. Le club réunit plus de 20 jeunes membres, tous nés et ayant grandi autour du lac, dont des lycéens motivés.

Pour Ngoc Hiêu, Tây Hô est une terre d’héritage, "riche d’histoires et de traditions". Il évoque la diversité du tourisme local : spirituel (pagodes, temples, stèles), gastronomique (avec des plats emblématiques comme le banh tôm (beignets aux crevettes), le bún ốc (vermicelles aux escargots) ou le xôi de Phu Thuong), ou artisanal. Il cite aussi des villages réputés pour leur savoir-faire : Nhât Tân (pêchers), Tu Liên (kumquats ornementaux), Buoi (papier dó traditionnel), Quang Ba (thé au lotus)… autant d’éléments d’un patrimoine vivant que ces jeunes ambassadeurs s’attachent à "faire découvrir avec fierté".

De jeunes conteurs au service de la mémoire locale

Le club recrute régulièrement de nouveaux membres. Une fois sélectionnés, ceux-ci suivent des formations sur les connaissances patrimoniales de base, ainsi que sur les techniques de communication et de présentation. En tant que vice-président, Ngoc Hiêu guide personnellement des groupes de visiteurs tout en aidant les plus jeunes à perfectionner leurs interventions. "Nous partageons avec les visiteurs notre regard de jeunes attachés à cette terre. Ce sont surtout les histoires vécues, personnelles ou familiales, qui créent un lien avec les touristes", explique-t-il. D'ajouter ainsi qu'"en tant qu’habitants du quartier, nous connaissons les bons plans, les restaurants authentiques, les lieux photogéniques, et nous partageons tout cela avec sincérité".

Le club accompagne aussi bien des groupes organisés que des voyageurs individuels, souvent repérés via les réseaux sociaux ou le bouche-à-oreille. Les ambassadeurs sont fréquemment sollicités pour recommander des adresses, des plats locaux, ou des spots "instagrammables". Mais au-delà de l’accueil touristique, leur action porte une dimension éducative et identitaire. "Ce que nous voulons vraiment, c’est raviver la fierté des jeunes de Tây Hô pour leur quartier, leur histoire, leur culture. Pour nos membres, le tourisme ne constitue pas une fin en soi, mais bien un vecteur essentiel de transmission d’une identité culturelle vivante", insiste Ngoc Hiêu.

En laissant la jeunesse raconter l’histoire de sa propre terre, le club des ambassadeurs du tourisme de Tây Hô prolonge le fil vivant de la mémoire et ravive l’amour pour une région riche en valeurs, au cœur d’une capitale en pleine transformation.

