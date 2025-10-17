Mobilité électrique

La VAMOBA appelle à créer un système de bornes de recharge ouvert

Face à la transition verte et à l’objectif national de neutralité carbone d’ici 2050, l’Association vietnamienne de l’automobile, de la moto et du vélo (VAMOBA) a soumis au Premier ministre une proposition stratégique concernant le développement d’un système de bornes de recharge pour véhicules électriques, ouvert et non exclusif.

Photo : Van Xuyên/VNA/CVN

Selon le président de VAMOBA, Pham Cuong, le Vietnam a récemment adopté plusieurs politiques encourageant la mobilité électrique, attirant d’importants investissements dans les infrastructures de recharge. Des projets d’envergure ont vu le jour tels que V-Green (Vingroup) avec des milliers de stations à travers le pays, ou encore les partenariats entre PVOIL - PV Power et d’autres entreprises comme TMT Motors, Dat Bike ou EBOOST.

Si la VAMOBA salue ces avancées, elle souligne que de nombreuses bornes ne desservent que les véhicules de la marque propriétaire. Cette situation limite l’accès des autres acteurs et risque de créer un quasi-monopole d’infrastructure, jugé défavorable aux PME et aux consommateurs.

L’association considère les bornes de recharge comme un bien public stratégique lié à la sécurité énergétique et au développement durable. Elle appelle donc à la mise en place d'un système ouvert, fondé sur des normes techniques communes, un mécanisme d’accès transparent et une régulation interdisant toute exclusivité, afin de garantir une concurrence équitable et de stimuler l’innovation.

S’inspirant des expériences de l’Union européenne, du Japon et de la République de Corée, la VAMOBA recommande d’adopter des standards nationaux de connectivité, de rendre publics les tarifs et les informations sur les infrastructures, et de soutenir les entreprises vietnamiennes par des politiques foncières, fiscales et de crédit préférentielles..

La VAMOBA réaffirme enfin son engagement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques et le développement du réseau de recharge ouvert au Vietnam.

VNA/CVN