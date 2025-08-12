Hô Chi Minh-Ville accueillera le Vietnam Cycle Expo 2025 cette semaine

Le 10ᵉ Salon international du deux-roues du Vietnam (Vietnam Cycle Expo 2025) se tiendra du 14 au 16 août au Centre des expositions et des congrès de Saïgon, à Hô Chi Minh-Ville.

>> Le 7e Salon international du sport et de deux-roues du Vietnam 2022 à Hanoï

Photo: VNA/CVN

Organisé conjointement par l’Association vietnamienne de l’automobile, de la moto et du vélo (VAMOBA) et la Société des foires commerciales et de la publicité (Vinexad), l’événement s’inscrit dans un contexte de forte expansion du marché. Selon le cabinet Mordor Intelligence, le marché mondial du vélo pourrait atteindre 69 milliards de dollars d’ici 2029, avec une croissance annuelle moyenne de 4,2%.

Au Vietnam, la pratique du vélo - qu’elle soit sportive ou utilitaire - connaît un essor marqué. Statista prévoit, d’ici 2027, un chiffre d’affaires de 371,8 millions de dollars et des ventes annuelles de 2,49 millions d’unités. Le segment des deux-roues électriques, en croissance de 30% à 35% par an, est le plus dynamique d’Asie du Sud-Est, porté par la volatilité des prix des carburants et par la demande croissante de solutions de mobilité plus écologiques.

Plus qu’une simple vitrine de produits, le Vietnam Cycle Expo constitue une plateforme d’échanges incontournable, mettant en relation entreprises nationales et internationales, et stimulant partenariats comme investissements. L’édition 2025 rassemblera plus de 400 stands issus de 15 pays et territoires, avec la participation de marques phares telles que Chevaux, Nesto, Calli, Satako, XDS, Merida, Dahon, Java, Wahama Bike, Makelen, Qjmoto et AIE, ainsi que de fournisseurs de composants tels que Velo Saddle, Izumi, POC et Garmin.

Le programme comprendra des séminaires thématiques, dont Vietnam Sports 4.0, des activités interactives comme le Garmin Tacx Challenge, des ateliers d’entretien, ainsi que des démonstrations de sports émergents tels que le pickleball.

L’événement devrait accueillir plus de 15.000 visiteurs et hommes d’affaires venus de plus de 45 pays. Il se tiendra en parallèle du Vietnam Sport Show 2025, offrant un panorama complet des dernières tendances en cyclisme, mobilité électrique et équipements sportifs.

VNA/CVN