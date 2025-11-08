Ta Van parmi les plus beaux villages d’Asie

Le village de Ta Van, commune éponyme de la province de Lào Cai (Nord), situé dans la majestueuse vallée de Muong Hoa, est devenu la destination privilégiée des voyageurs en quête d’expériences culturelles authentiques et d’un rythme de vie paisible.

Situé à environ 12 km du quartier de Sa Pa, Ta Van a été désigné en juillet 2025 par le South China Morning Post (SCMP) de Hong Kong (Chine) comme l’un des six plus beaux villages d’Asie. Le SCMP décrivait alors Ta Van, blotti au cœur de la vallée verdoyante, comme le foyer des Giáy et H’mông, offrant un paysage spectaculaire et des vues envoûtantes. Les maisons traditionnelles sur pilotis sont éparpillées au milieu des rizières en terrasses, perchées sur les flancs des montagnes, et sont entourées de ruisseaux, de cascades et de forêts de bambous.

Enfant gâté de Dame Nature, ce village provoque rapidement un coup de cœur chez tous les amateurs de rizières en terrasse, de chaînes de montagnes infinies ou de petits sentiers ondulant à travers les collines verdoyantes. Mais le Ta Van d’aujourd’hui a aussi un autre charme, ce mélange de paysage naturel et de modernité.

Route vers la quiétude

Actuellement, à Ta Van, presque toutes les maisons sur pilotis sont ornées d’une pancarte homestay (séjour chez l’habitant). Une maison traditionnelle en bois entourée de clôtures de bambous, à deux pas d’un petit ruisseau paisible, avec une ambiance conviviale, crée un cadre agréable pour le touriste qui y séjourne.

Contrairement au village de Cát Cát, souvent bondé, Ta Van a su conserver son rythme de vie serein. Une journée à Ta Van permet aux visiteurs de louer une moto ou de faire une randonnée pour suivre les sentiers, admirer le paysage, se restaurer, s’immerger dans la vie locale et se détendre grâce à des services de bien-être.

En partant du centre de Sa Pa tôt le matin, les touristes devraient louer une moto (pour un prix d’environ 120.000 à 150.000 dôngs) et rouler le long de la route provinciale 152. Le chemin est pratique, large et ne prend qu’environ 30 minutes. Quelques tronçons sont un peu endommagés et sinueux, mais restent faciles à parcourir.

Randonnée et immersion

Sur la route, de nombreux voyageurs s’arrêtent souvent à Ý Linh Hô, un village des H’mông isolé au milieu des montagnes et de la forêt. En saison de riziculture, ce lieu dévoile un paysage de rizières en terrasses qui serpentent le long des flancs des montagnes, avec en contrebas le ruisseau de Muong Hoa.

Arrivés à Ta Van, les visiteurs peuvent faire un trek à travers les villages de Ta Van et de Lao Chai pendant deux à trois heures. Ces deux petits hameaux, situés dans la vallée de Muong Hoa, sont considérés comme les plus beaux de Sa Pa. Le sentier de randonnée reliant les deux villages fait environ cinq à six kilomètres, et il est particulièrement magnifique à la saison du riz mûr.

Les touristes peuvent y visiter les maisons sur pilotis des Giáy, des maisons en bois simples, traverser le pont suspendu de Muong Hoa, admirer les cascades et les forêts de bambous, apprendre à tisser des brocarts ou à cultiver le riz, et acheter des souvenirs locaux typiques.

Après la randonnée, le centre de Ta Van est un lieu de halte idéal. Depuis quelques années, cet endroit a connu une transformation majeure. L’artère principale a été asphaltée, bordée de cafés, de restaurants et de homestay aménagés à partir d’anciennes maisons en bois, affichant une architecture respectueuse de l’environnement et débordant de verdure. Ce changement fait que de nombreux voyageurs comparent Ta Van à une “Chiang Mai en miniature”.

Le déjeuner est ici une expérience culinaire diversifiée. Les visiteurs peuvent choisir un plateau de repas traditionnel des Giáy, comprenant gà nuong mac khén (poulet grillé aux épices montagnardes), com lam (riz gluant cuit dans un tube de bambou) servi avec du sel de sésame, et des légumes de forêt de saison, le tout à partir de 150.000 dôngs par personne. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la cuisine locale, les restaurants servent également des plats vietnamiens classiques ou des plats occidentaux comme la pizza et les spaghettis.

De nombreux restaurants comme Lá Dao, Sa Môc, Plum Eco House ou Wecamp Cafe Retreat offrent un espace ouvert, donnant directement sur la vallée. Déjeuner tout en admirant les rizières en terrasses est une expérience très appréciée.

“Rien que flâner à pied de mon homestay jusqu’au ruisseau, puis me promener dans les bars, les boutiques de souvenirs et les cafés avec ces vues imprenables sur toute la vallée de Muong Hoa, je me sens déjà comblé”, a confié Tuân Dào, un visiteur.

Expérience bien-être

Après le déjeuner, la vallée d’Utopia, située à environ 2 km du centre de Ta Van, est une option pour ceux qui recherchent un espace de tranquillité absolue. Après avoir traversé de petites pentes, une vaste prairie apparaît, parsemée de maisons en bois et sillonnée par un ruisseau sinueux.

L’expérience à ne pas manquer en fin d’après-midi est le bain aux herbes médicinales des Dao rouges. C’est une méthode de bien-être traditionnelle qui utilise des dizaines de types d’herbes cueillies dans la forêt. Après une journée de marche, s’immerger dans une baignoire d’eau chaude aux herbes aide le corps à soulager la fatigue et à stimuler la circulation sanguine. Lá Dao Spa est l’une des adresses de Ta Van proposant ce service, ainsi que des massages et des bains de pieds aux herbes.

Au coucher du soleil, Ta Van retrouve son atmosphère sereine d’origine. De nombreux touristes choisissent de rentrer à Sa Pa, mais y passer la nuit sera une expérience différente. Ici, les homestay sont pour la plupart tarifés à partir de quelques centaines de milliers de dôngs par chambre, et certains proposent des dortoirs communautaires.

Un dîner chaleureux au coin du feu, en dégustant des plats préparés par l’hôte et en sirotant quelques verres d’alcool de maïs dans l’air frais de la montagne et de la forêt, conclura de façon mémorable votre exploration du plus beau village d’Asie.

Texte et photos : Nguyên Thành - Linh Huong/CVN