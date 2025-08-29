La Turquie est prête à aider à la tenue de réunions de haut niveau entre la Russie et l'Ukraine

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré jeudi 28 août que son pays est "prêt à faire tout son possible pour la tenue de réunions de haut niveau entre la Russie et l'Ukraine qui ouvriront la voie à la paix".

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Erdogan a fait cette déclaration lors d'une conversation téléphonique avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, au cours de laquelle ils ont discuté des relations entre la Turquie et l'Ukraine, du processus de paix entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que de questions régionales et mondiales, a indiqué la présidence turque dans un communiqué.

Au cours de cette conversation téléphonique, M. Erdogan a déclaré que la Turquie "suit de près les pourparlers en Alaska et à Washington", peut-on lire dans le communiqué, réaffirmant les efforts continus de la Turquie pour aider à mettre fin à la crise.

M. Erdogan a déclaré à M. Zelensky que son pays continuera à contribuer à la sécurité de l'Ukraine, a-t-il ajouté.

Tout en soulignant qu'"une paix juste est possible dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie", M. Erdogan a dit que les négociations entre les parties doivent se poursuivre "de manière intensifiée", a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Zelensky a déclaré avoir échangé ses points de vue sur la situation actuelle et discuté des prochaines étapes diplomatiques.

Il a exprimé sa gratitude envers la Turquie pour "sa disponibilité et son engagement constants à contribuer à l'instauration d'une paix véritable".

"Nous apprécions vraiment toute l'aide apportée par la Turquie", a déclaré le président ukrainien dans un message publié sur X.

"L'Ukraine est prête à s'engager dans le format des dirigeants, car c'est le seul format efficace", a-t-il déclaré.

