Pékin et Brasilia ont discuté des BRICS

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et son homologue brésilien, Mauro Vieira, ont discuté par téléphone de la coordination des efforts au sein des BRICS pour contrer la politique d’intimidation, a annoncé la diplomatie chinoise.

>> Le Sénégal en pourparlers pour intégrer les BRICS

>> Les membres des BRICS ont adopté un plan conjoint de développement des PME d’ici 2030

>> Le groupe des BRICS représente une opportunité de créer un ordre mondial plus juste

Photo : IRNA/VNA/CVN

"Dans un contexte de changements complexes sur la scène internationale, la Chine est prête à renforcer la coordination avec le Brésil, à unir ses efforts avec les États membres des BRICS pour contrer les actions unilatérales et la politique d’intimidation, afin de protéger les droits et intérêts légitimes des pays en développement, de promouvoir la réforme et d’améliorer le système de gouvernance mondiale", a déclaré Wang Yi, selon le site du ministère chinois des Affaires étrangères.

Selon le communiqué, M. Vieira a confirmé que le Brésil compte renforcer ses contacts avec la Chine et avec d’autres pays intéressés pour rechercher des opportunités permettant de soutenir le système commercial multilatéral et de stimuler les réformes de l’Organisation mondiale du commerce. Selon le responsable brésilien, dans un contexte d’incertitude importante et de défis sérieux, la coordination au sein des BRICS revêt une importance particulière.

Le chef de la diplomatie chinoise a indiqué que Pékin apprécie grandement la direction responsable du Brésil, qui cette année exerce la présidence tournante des BRICS. Il a souligné le succès du récent sommet de l’organisation à Rio de Janeiro et la tendance au renforcement de la solidarité et de la coopération entre les pays du Sud global.

TASS/VNA/CVN