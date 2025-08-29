Marco Rubio bientôt au Mexique et en Équateur pour discuter de la lutte contre les cartels

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, effectuera une visite au Mexique et en Équateur du 2 au 4 septembre afin d’aborder avec les autorités de ces pays la lutte contre les cartels de la drogue. C'est ce qu'a annoncé le premier adjoint du porte-parole du Département d'État, Tommy Pigott.

Selon M. Pigott, Rubio "se rendra au Mexique et en Équateur du 2 au 4 septembre pour traiter des priorités des États-Unis". "Parmi celles-ci figurent des actions rapides et décisives pour éliminer les cartels, stopper la contrebande de fentanyl et l’immigration illégale, réduire le déficit commercial, favoriser la prospérité économique et contrer les acteurs nuisibles extérieurs au continent", a-t-il ajouté.

La déclaration souligne que ce déplacement de Rubio dans la région illustre l’engagement des États-Unis à "protéger leurs frontières et neutraliser les menaces liées aux drogues et au terrorisme".

Plus tôt ce mois-ci, l’administration de Washington avait, sous prétexte d’une opération contre les cartels, dépêché trois destroyers lance-missiles de classe Arleigh Burke au large des côtes du Venezuela. Une relocalisation du sous-marin nucléaire USS Newport News et du croiseur lance-missiles USS Lake Erie dans la zone a également été signalée. Selon le New York Times, le président Donald Trump a secrètement signé une directive autorisant l’usage de la force militaire contre les cartels latino-américains.

