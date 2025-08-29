La Chine et l'Inde doivent conjointement préserver la paix dans les zones frontalières

La Chine et l'Inde doivent conjointement préserver la paix et la tranquillité dans leurs zones frontalières, a déclaré jeudi 28 août un porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le porte-parole Zhang Xiaogang a fait ces remarques lors d'une conférence de presse en réponse à une question concernant le 24e cycle de pourparlers entre les représentants spéciaux de la Chine et de l'Inde sur la question frontalière, tenu plus tôt ce mois-ci. Au cours des pourparlers, un consensus en dix points a été atteint, et les deux parties ont convenu d'utiliser les mécanismes de gestion et de contrôle des frontières par les voies diplomatiques et militaires.

Les deux parties ont eu, lors des pourparlers, un échange de vues franc et approfondi sur la question frontalière sino-indienne dans un esprit positif et constructif, parvenant à plusieurs consensus, a déclaré le porte-parole.

Alors que cette année marque le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Inde, les deux parties doivent consolider l'élan positif des relations bilatérales et explorer la voie juste permettant à ces deux grandes nations voisines de maintenir des relations fondées sur le respect et la confiance mutuels, la paix, le développement commun et la coopération gagnant-gagnant, a déclaré M. Zhang.

