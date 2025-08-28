L'Iran autorise le retour des inspecteurs de l'AIEA

Le Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran a approuvé le retour des inspecteurs de l'agence onusienne de surveillance nucléaire, a annoncé le 27 août le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il a indiqué à l'agence de presse officielle IRNA que les inspecteurs avaient été autorisés à superviser le remplacement du carburant de la centrale nucléaire de Bouchehr. M. Araghchi a également démenti les informations selon lesquelles l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) se seraient accordés sur un nouveau cadre de coopération, affirmant qu'aucun texte n'avait été finalisé malgré des échanges de propositions.

Le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, a déclaré le 26 août que les inspecteurs de l'agence étaient retournés en Iran pour la première fois depuis leur expulsion lors du conflit en juin. "Aujourd'hui, la première équipe d'inspecteurs de l'AIEA est de retour en Iran et nous sommes prêts à reprendre notre travail", a-t-il indiqué.

L'Iran a suspendu sa coopération avec l'AIEA au début du mois de juillet après que le président iranien Massoud Pezeshkian a signé un projet de loi restreignant l'accès aux sites nucléaires. Cette décision faisait suite à des frappes israéliennes et américaines sur des sites nucléaires iraniens. Téhéran a accusé l'AIEA, et M. Grossi en particulier, de prendre le parti de l'Occident et de ne pas avoir condamné ces attaques.

Les restrictions, en vertu desquelles le Conseil suprême de sécurité nationale doit donner son approbation aux visites d'inspecteurs, ont suscité l'inquiétude du secrétaire général de l'ONU et incité Israël à renouveler ses appels à rétablir les sanctions onusiennes contre l'Iran.

Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont lié la coopération de l'Iran avec l'AIEA à leur décision de déclencher ou non le mécanisme de retour automatique des sanctions de l'ONU d'ici à la fin du mois d'août. Téhéran a rejeté la légalité de cette démarche.

Xinhua/VNA/CVN