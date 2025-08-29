La faim menace tous les habitants de Gaza d'une mort lente et silencieuse

>> ONU : Antonio Guterres condamne l'attaque israélienne contre l'hôpital Nasser à Gaza
>> Des dizaines de milliers de personnes déplacées
>> Israël déclare que l'évacuation de la ville de Gaza est "inévitable"
>> ONU : 14 membres du Conseil de sécurité appellent à un cessez-le-feu immédiat à Gaza
|Des décombres après les frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza.
|Photo : IRNA/VNA/CVN
"Personne n'est en sécurité. Près de 700 jours plus tard, des personnes continuent d'être tuées et blessées", l'armée d'occupation sioniste intensifiant et étendant ses agressions", a écrit M. Lazzarini dans un message sur les réseaux sociaux.
"Hôpitaux, écoles, abris et habitations sont bombardés jour après jour. Soignants, journalistes et travailleurs humanitaires ont été tués à une échelle jamais vue dans aucun autre conflit de l'histoire récente", a-t-il déploré. "Et comme si tout cela ne suffisait pas, la faim menace tous les habitants de Ghaza d'une mort lente et silencieuse, ou d'une mort désespérée en quête de nourriture", a encore dit le patron de l'UNRWA.
"Tout cela se produit en toute impunité, à tel point que les récentes atrocités ont été qualifiées d'+accidents+ et que la famine continue d'être niée. Rien ne justifie ces attaques massives contre la vie et l'identité palestiniennes", a-t-il poursuivi. Et de conclure : "L'indignation ne suffit pas. Il est temps d'agir, de faire preuve de courage et de volonté politique pour mettre fin à cet enfer sur terre".
