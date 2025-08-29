Israël lance de nouvelles frappes sur la capitale yéménite

Israël a lancé des frappes sur la capitale yéménite Sanaa jeudi après-midi 28 août, a rapporté la chaîne al-Massirah sous contrôle houthi, tandis que les habitants ont entendu une série d'explosions.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a confirmé ces frappes dans un communiqué, tandis que la chaîne d'information publique israélienne Kan a fait savoir que les attaques visaient des dirigeants houthis, sans révéler leur identité.

Les frappes ont eu lieu quelques heures après que l'armée israélienne a dit avoir intercepté deux drones lancés depuis le Yémen.

Le premier drone est entré dans l'espace aérien israélien à midi, déclenchant des sirènes de raid aérien, avant d'être intercepté par les forces aériennes israéliennes au-dessus d'une localité proche de Gaza, a indiqué l'armée dans un communiqué. Quant au second drone, lancé moins de deux heures plus tard, il a été intercepté avant d'entrer sur le territoire israélien.

Aucune perte humaine ou matérielle n'a été signalée après ces deux lancements de drones. Le groupe yéménite houthi n'a pas fait de commentaire immédiat sur ces incidents.

