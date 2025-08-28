L'armée turque reçoit une partie de son système de défense antiaérienne

Quarante-sept véhicules de défense antiaérienne Gokkubbe de conception nationale, d'une valeur totale de 460 millions de dollars américains, ont été remis le 27 août à l'armée turque sur la base technologique Ogulbey de l'entreprise de défense turque Aselsan, près d'Ankara.

Ces véhicules font partie du projet intégré "Dôme de fer" lancé par la Turquie en août 2024. Il s'agit d'un "système de systèmes" combinant des batteries de missiles, des radars et des centres de commandement et de contrôle nationaux.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a annoncé cette livraison lors d'une cérémonie, a déclaré que cela plaçait la Turquie dans une "catégorie à part" en matière de capacités de défense antiaérienne.

"Un pays incapable de développer son propre système de défense antiaérienne ne peut envisager l'avenir avec confiance face aux défis actuels", a-t-il affirmé.

Au cours de la cérémonie, M. Erdogan a également inauguré un centre de recherche et de développement de 100 millions de dollars pour Aselsan, le qualifiant de "plus important investissement dans l'industrie de la défense" à ce jour en Turquie.

Avec ce centre, la base Ogulbey "couvrira 585.000 m2 d'espace intérieur et 132.000 m2 de surface de production, devenant ainsi l'un des centres les plus avancés de la région en matière de technologie de défense", a déclaré M. Erdogan.

