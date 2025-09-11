France : deux blessés dans une attaque au couteau dans un lycée à Antibes

Un homme armé d'un couteau a blessé mercredi 10 septembre une enseignante et une élève dans un lycée horticole d'Antibes, ville dans le Sud-Est de la France, a rapporté la chaîne locale BFM Nice Côte d'Azur citant une source policière.

La première victime, une professeure de 52 ans, a été gravement touchée, sans que son pronostic vital ne soit engagé, tandis que la seconde, une élève de 16 ans, a été légèrement blessée. Selon la police, l'assaillant, un ancien élève de l'établissement, a été interpellé. La ministre démissionnaire de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé qu'elle allait se rendre sur place. "L'école doit rester un sanctuaire républicain : la violence n'y a aucune place et ne sera jamais tolérée", a-t-elle écrit sur X.

Xinhua/VNA/CVN