La Tunisie propose d'accueillir un dialogue inter-libyen sous les auspices de l'ONU

La Tunisie est disposée à abriter un dialogue inter-libyen sous les auspices de la Mission d'appui des Nations unies en Libye afin de parvenir à une solution politique "qui préserve l'unité de la Libye et répond aux aspirations du peuple libyen à la sécurité et à la stabilité", a indiqué vendredi soir 16 mai le ministère tunisien des Affaires étrangères.

>> L'envoyé de l'ONU appelle les dirigeants libyens à résoudre la crise politique

>> Le HCR fournit une assistance médicale aux centres de soins de santé en Libye

>> La mission de l'ONU souligne son engagement à contribuer à mettre fin à la crise libyenne

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le pays fait part de sa profonde préoccupation quant aux développements sécuritaires critiques dans la capitale libyenne, Tripoli, et les graves répercussions qu'ils représentent pour la sécurité et la sûreté des habitants, a ajouté le ministère tunisien des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Compte tenu des risques potentiels que ces développements font peser sur l'avenir de la Libye et de son peuple, la Tunisie réitère son appel à l'arrêt immédiat de l'escalade dans toutes les régions de la Libye, appelant à la nécessité de rejeter la violence, de s'abstenir de l'usage des armes et d'arbitrer le dialogue comme seule voie de résolution des différends entre les frères libyens".

La Tunisie "souligne également l'importance d'élever la voix de la sagesse et de donner à l'intérêt national la priorité absolue, dans le cadre d'un consensus entre toutes les parties libyennes, afin d'assurer l'engagement dans un processus global sous l'égide des Nations unies, conduisant à la fin de la violence et à l'avancement du processus politique en Libye vers l'organisation d'élections et la mise en place d'institutions étatiques unifiées et permanentes qui prennent en compte les intérêts de tous les citoyens libyens sans exception ni exclusion et qui garantissent l'unité, la souveraineté et la stabilité de l'État".

Xinhua/VNA/CVN