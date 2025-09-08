Allemagne : les exportations vers les États-Unis au plus bas depuis 2021

L'indicateur a reculé de 0,6% sur un mois, moins bien que le consensus interrogé par Factset qui tablait sur une stagnation. Les exportations vers les États-Unis, qui restent le premier partenaire commercial, ont chuté de 7,9% par rapport à juin, marquant un quatrième mois consécutif de baisse, note Destatis. Sur un an, les exportations outre-Atlantique s'effondrent de 14,1%. Washington a mis en place début août des surtaxes de 15% sur les importations européennes, nuisant à la compétitivité des produits allemands. Le reste du tableau est contrasté, les exportations vers la République populaire de Chine ayant reculé de 7,3% sur un mois tandis que celles vers l'Union européenne ont progressé de 2,5%, soutenues par la zone euro. Dans le même temps, la production industrielle allemande est repartie en hausse en juillet, de 1,3%, a indiqué Destatis dans un communiqué séparé. Cette hausse efface le recul du mois précédent - révisé de -1,9% à -0,1% par l'Office - et confirme la volatilité d'un secteur toujours affecté par les incertitudes géopolitiques. La hausse de la production en juillet s'explique surtout par un bond du secteur de la machine-outil (+9,5%) et le soutien de l'automobile (+2,3%) et la pharmacie (+8,4%), tandis que l'énergie a reculé (-4,5%).

AFP/VNA/CVN