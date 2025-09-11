États-Unis : trois personnes gravement blessées lors d'une fusillade dans un lycée du Colorado

Les blessés sont soignés pour des blessures par balle à l'hôpital CommonSpirit St. Anthony, a déclaré la porte-parole de l'hôpital, Lindsay Radford, ajoutant qu'ils ne pensaient pas qu'il y ait d'autres victimes. Dans un courriel envoyé aux parents et tuteurs, les responsables des écoles publiques du comté de Jefferson ont déclaré que la fusillade avait eu lieu à l'extérieur de l'école et que le bâtiment était bouclé.Des centaines de policiers et d'agents des forces de l'ordre se sont rendus au lycée pour intervenir, a déclaré le bureau du shérif du comté de Jefferson (JCSO) sur les réseaux sociaux. La porte-parole du JCSO, Jacki Kelley, a été citée par le Denver Post comme ayant déclaré que l'école était en cours de sécurisation et qu'elle ne pouvait pas confirmer si l'un des blessés était le tireur.

Xinhua/VNA/CVN