Un haut responsable des forces gouvernementales du Yémen tué dans une frappe de drone des Houthis

Selon la source des forces gouvernementales, Khaled ben Dowaid Muthanna, chef d'état-major du front sud de Marib a été tué ainsi que quelques hommes qui l'escortaient après qu'un drone a ciblé un site militaire dans la région d'Al-Falihah, dans le sud de la province de Marib. Par ailleurs, a rapporté le site d'information du gouvernement yéménite "26 septembre", quatre membres des Houthis ont été tués et plusieurs autres blessés samedi 6 septembre lors d'affrontements avec les forces gouvernementales dans la province de Taïz, dans le Nord du Yémen. En outre, a précisé le site, les forces gouvernementales ont repoussé une tentative d'infiltration des Houthis sur les collines de Karom et Sawda sur le front d'Al-Karifat, à l'est de la ville de Taïz. De leur côté, les Houthis n'ont commenté aucun de ces incidents. Le Yémen demeure dans un état de calme fragile depuis la fin d'une trêve négociée par les Nations unies à la fin de 2022, les deux parties n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur son renouvellement ou son expansion.





