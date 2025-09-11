icon search
Brefs / International
Grèce : une trentaine de blessés dans un accident de circulation dans une ville portuaire

Une trentaine de personnes ont été blessées mercredi soir 10 septembre lorsqu'un bus municipal est entré en collision avec un tram dans la ville portuaire du Pirée, à proximité d'Athènes, ont rapporté les médias locaux.

Cet accident est survenu près du stade Georgios Karaiskakis, lorsqu'un tram a percuté le bus en arrivant à une station, selon le quotidien grec To Vima. La plupart des blessés ne souffrent que de blessures mineures et ont été transférés dans des hôpitaux d'Athènes, selon des responsables. Une enquête a été ouverte sur la cause exacte de cette collision.

Xinhua/VNA/CVN

#Grèce #accident #circulation

