Grèce : une trentaine de blessés dans un accident de circulation dans une ville portuaire

Cet accident est survenu près du stade Georgios Karaiskakis, lorsqu'un tram a percuté le bus en arrivant à une station, selon le quotidien grec To Vima. La plupart des blessés ne souffrent que de blessures mineures et ont été transférés dans des hôpitaux d'Athènes, selon des responsables. Une enquête a été ouverte sur la cause exacte de cette collision.
Xinhua/VNA/CVN