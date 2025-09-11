icon search
mask
Brefs / International
Une voiture volante chinoise obtient un permis de vol aux EAU

Un "Land Aircraft Carrier", voiture volante développée par la compagnie chinoise XPENG AEROHT, a reçu mercredi 10 septembre un permis de vol spécial à Ras Al Khaimah, le plus au nord des Émirats arabes unis (EAU).

>> Même aux États-Unis, les voitures électriques sont plus écologiques

>> Une voiture percute un groupe devant un bar d'Evreux : un mort, cinq blessés

La cérémonie de certification a eu lieu en présence du sheikh Saoud ben Saqr Al Qassimi, émir de Ras Al Khaimah et membre du Conseil suprême des EAU ; de Zhang Yiming, ambassadeur chinois aux EAU, et d'autres hauts responsables. Ce permis de vol spécial a été a été remis à Zhao Deli, fondateur de XPENG AEROHT, qui a déclaré que l'environnement d'innovation ouvert des EAU offrait une plateforme idéale pour valider la technologie des voitures volantes. Au cours de cet événement, l'Autorité des transports de Ras Al Khaimah a signé un protocole d'accord stratégique avec XPENG AEROHT pour collaborer à la certification des essais de vol et des scénarios d'application, et promouvoir les voitures volantes dans des domaines tels que les transports gouvernementaux, le tourisme et les secours d'urgence.

Xinhua/VNA/CVN

#voiture volante #permis #vol #EAU

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top