Cameroun : plus de 8,5 millions d'élèves attendus pour la rentrée scolaire 2025

Selon les mêmes sources, la rentrée a bien eu lieu dans les dix régions du pays et notamment à Yaoundé et à Douala, les deux principales villes du pays où les élèves et les enseignants se sont fortement mobilisés. La reprise des classes marque la fin de trois mois de vacances et le début d'une année scolaire qui s'achèvera en juin 2026. Cette rentrée se déroule sur fond de grève annoncée dès ce lundi par des syndicats d'enseignants. Depuis près de quatre ans, le Cameroun est secoué par des grèves d'enseignants qui réclament de meilleures conditions de travail et de rémunération. Des négociations sont généralement entamées avec le gouvernement sans grandes avancées, selon les enseignants.

Xinhua/VNA/CVN