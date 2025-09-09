Le chef de la diplomatie iranienne rencontrera le directeur général de l'AIEA

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghtchi, doit rencontrer Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dans la capitale égyptienne Le Caire cette semaine pour conclure des négociations sur un nouveau cadre de coopération bilatérale, a annoncé lundi 8 septembre le ministère iranien des Affaires étrangères.

>> États-Unis - Iran : la Maison Blanche qualifie de "positif" le 1er cycle de négociations

>> Pour l'Iran, le retour des inspecteurs de l'AIEA ne marque pas une reprise complète de la coopération

>> Nucléaire iranien : les Européens laissent un mois à l'Iran pour négocier

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a dévoilé ce plan dans une interview avec l'agence de presse officielle IRNA.

M. Baghaï a indiqué que le ministre iranien des Affaires étrangères se rendrait en Tunisie et en Egypte pour poursuivre les consultations de l'Iran avec les Etats régionaux et musulmans, visant à renforcer les relations bilatérales et à échanger des points de vue sur les questions régionales et les développements internationaux.

La rencontre avec M. Grossi au Caire se concentrerait sur la conclusion des négociations concernant un nouveau protocole relatif au respect par l'Iran de ses obligations de garanties de l'AIEA, a ajouté M. Baghaeï. Ces négociations font suite à la décision de Téhéran de suspendre sa coopération avec l'agence après les attaques israéliennes et américaines contre les installations nucléaires iraniennes en juin.

Lors de sa visite au Caire, M. Araghtchi tiendra également un nouveau cycle de discussions politiques avec des responsables égyptiens, notamment le président Abdel-Fattah al-Sissi et le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelatty, a ajouté M. Baghaï.

Après avoir suspendu sa coopération avec l'AIEA, l'Iran a précisé que toute inspection par l'agence devait être approuvée par le Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, et que la suspension persisterait jusqu'à ce que des garanties soient fournies pour la sécurité de ses sites nucléaires et de ses scientifiques.

L'Iran et l'AIEA ont tenu leur dernier cycle de discussions à Vienne vendredi et samedi.

Xinhua/VNA/CVN