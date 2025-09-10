Le président tunisien rencontre le ministre saoudien des Affaires étrangères

Kaïs Saïed, le président tunisien, a reçu mardi 9 septembre, Fayçal ben Farhan al-Saoud, le ministre saoudien des Affaires étrangères, pour parler des liens bilatéraux et des questions régionales, a annoncé la présidence tunisienne dans un communiqué.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon le communiqué, les discussions se sont concentrées sur la situation actuelle de la coopération bilatérale et les efforts conjoints pour l'étendre plus encore dans tous les domaines. Les deux responsables ont également réaffirmé leur engagement à surmonter les obstacles et à accélérer l'achèvement des projets en cours.

Lors de la rencontre, Kaïs Saïed a salué les relations solides et les liens culturels partagés entre la Tunisie et l'Arabie saoudite.

Le président tunisien a aussi réaffirmé le soutien indéfectible de la Tunisie à la cause palestinienne, condamnant les attaques contre des civils, les blocus et autres actions des forces israéliennes, et rejetant le déplacement forcé des Palestiniens.

Il a ajouté que les protestations mondiales contre la guerre menée par l'armée israélienne à Gaza témoignent d'un mouvement international croissant pour la justice et la liberté, ce qui remodèlera l'ordre mondial actuel.

S'exprimant lors d'une conférence de presse après la réunion, le ministre saoudien des Affaires étrangères a pour sa part souligné l'importance de la visite, affirmant qu'elle reflète l'engagement commun des deux pays à renforcer leurs liens et à coordonner leurs positions sur les questions régionales et internationales clés pour favoriser la paix et la stabilité dans la région.

Xinhua/VNA/CVN