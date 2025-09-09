États-Unis : le ministère de la Sécurité intérieure va lancer une opération de contrôle d'immigration à Chicago

La soi-disant "Opération Midway Blitz" est en l'honneur de Katie Abraham, qui a été tuée dans un accident de voiture en Illinois par un chauffard ivre qui a pris la fuite, identifié comme étant le "criminel immigrant illégal" Julio Cucul-Bol, a déclaré le département dans un communiqué. Les démocrates ont exprimé leur opposition à cette opération. Le maire de Chicago, Brandon Johnson, a quant à lui souligné que la ville de Chicago n'avait reçu aucun préavis concernant une action renforcée en matière d'immigration de la part de l'administration Trump. "Nous restons opposés à toute application militarisée potentielle des lois sur l'immigration sans procédure régulière en raison des antécédents de l'ICE en matière de détention et de déportation de citoyens américains et de violation des droits de l'homme de centaines de détenus", a affirmé M. Johnson. Récemment, M. Trump a menacé à plusieurs reprises de déployer la Garde nationale à Chicago pour lutter contre la criminalité, après des semaines d'efforts similaires à Washington. M. Johnson avait précédemment signalé que le déploiement de la Garde nationale à Chicago pourrait "attiser les tensions entre les habitants et les forces de l'ordre".

Xinhua/VNA/CVN