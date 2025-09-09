La Chine génère plus de 30% de la croissance manufacturière mondiale entre 2021-2025

La production à valeur ajoutée du secteur manufacturier de la Chine devrait augmenter de plus de 8.000 milliards de yuans.

La production à valeur ajoutée du secteur manufacturier de la Chine devrait augmenter de plus de 8.000 milliards de yuans (environ 1.130 milliards de dollars) durant la période du 14e Plan quinquennal (2021-2025), contribuant à plus de 30% à la croissance mondiale, a déclaré mardi un responsable.

La Chine a maintenu sa position de premier pays manufacturier mondial pendant 15 années consécutives, a indiqué Li Lecheng, ministre de l'Industrie et des Technologies de l'information, lors d'une conférence de presse.

Xinhua/VNA/CVN