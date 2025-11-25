La Tunisie et l'Arabie saoudite veulent renforcer la coopération militaire bilatérale

Le ministre tunisien de la Défense, Khaled Shili, a rencontré lundi 24 novembre à Tunis Mohammed bin Abdulrahman Al-Gharibi, chef d'état-major des forces navales royales saoudiennes, pour discuter le renforcement de la coopération militaire, a rapporté l'agence Tunis Afrique Presse. M. Shili a mis en avant la solidité des relations bilatérales et a réaffirmé la volonté de développer la collaboration dans plusieurs domaines, notamment la formation, la sécurité maritime, le partage de renseignements et les échanges de visites et d'expertise entre les deux marines. Il a également indiqué que les préparatifs pour la 6e Commission militaire mixte tuniso-saoudienne, prévue en décembre, étaient en cours. Pour sa part, M. Al-Gharibi a salué la dynamique de coopération et a réaffirmé l'engagement de l'Arabie saoudite à renforcer la coordination militaire avec la Tunisie.

Xinhua/VNA/CVN