Chili : quatre morts et 50 blessés lors d'une collision entre deux bus dans le Nord du pays

Quatre personnes ont été tuées et 50 autres blessées samedi matin 22 novembre lors d'une collision entre deux bus interurbains dans la région d'Antofagasta, dans le Nord du Chili, a annoncé le Service national de prévention et de réponse aux catastrophes.

Dans un communiqué, le service a fait savoir que, selon les premiers intervenants, l'accident s'était produit dans la région de Varillas, le long de la Route 5 Nord, dans la municipalité d'Antofagasta. Plusieurs victimes ont été transportées à l'hôpital, dont une personne dans un état grave, tandis que 35 autres, moins gravement blessées, ont été soignées sur place, ont indiqué les autorités. La circulation sur cette route a été placée sous le contrôle des Carabineros, la police militarisée chilienne, jusqu'à ce que les enquêteurs déterminent la cause de l'accident.

Xinhua/VNA/CVN