Chili : quatre morts et 50 blessés lors d'une collision entre deux bus dans le Nord du pays

>> Chili : recrudescence des violences, l'exécutif appelle au calme
>> Au Chili, la solidarité contre la faim, réapparue avec la pandémie
>> Chili : un mégaprojet d'hydrogène vert menace l'observation du Ciel
Dans un communiqué, le service a fait savoir que, selon les premiers intervenants, l'accident s'était produit dans la région de Varillas, le long de la Route 5 Nord, dans la municipalité d'Antofagasta. Plusieurs victimes ont été transportées à l'hôpital, dont une personne dans un état grave, tandis que 35 autres, moins gravement blessées, ont été soignées sur place, ont indiqué les autorités. La circulation sur cette route a été placée sous le contrôle des Carabineros, la police militarisée chilienne, jusqu'à ce que les enquêteurs déterminent la cause de l'accident.
Xinhua/VNA/CVN